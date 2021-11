제주소방, 11월 불조심 강조의 달 특별이벤트 진행

[아시아경제 호남취재본부 황정필 기자] 제주소방안전본부(본부장 박근오)는 11월 불조심 강조의 달 도민공감 화재예방 분위기 조성을 위한 특별이벤트를 추진하고 있다고 14일 밝혔다.

겨울철 도민의 참여가 필요한 핵심 소방정책에 대해 관심과 참여를 유도하기 위해 인기드라마(오징어게임)를 패러디한 카드뉴스 4부작 제주소방 SNS 연재 및 매주 일요일 제주안전체험관에서 방문객을 대상으로 한 불조심게임 이벤트를 진행 중이다.

이벤트를 보면 소방관을 이겨라(딱지치기, 구슬치기), 소화기모양 달고나세트 증정 이벤트 등이 있다.

소방안전본부 관계자는 “화재발생 위험이 증가하는 겨울철을 대비하여 화재예방 분위기를 조성하고 불조심 강조의 달에 대한 공감대를 형성하기 위해 이번 이벤트를 마련했다”며 “도민여러분들의 많은 관심과 참여를 부탁드린다”라고 말했다.

불조심 강조의 달은 화재위험이 증가하는 겨울철을 맞이하여 화재 경각심을 고취시키고 화재예방 분위기를 조성하기 위해 11월 한달 간 집중 운영되는 전국적인 행사로 올해로 74회째를 맞는다.

제주=호남취재본부 황정필 기자 panax33@asiae.co.kr