이재명 “경기 사립학교 공정채용, 노무현이 연 길 위에서 가능”

[아시아경제 전진영 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보는 14일 내년 교원 채용계획이 있는 경기도 내 모든 사립학교가 모든 채용 과정을 교육청에 위탁한다는 사실을 알리고 “노무현 대통령의 뜻을 이어 오늘의 개혁이 가능했다”고 말했다.

이 후보는 이날 페이스북을 통해 “사립학교 공정 채용 대책을 추진한다고 밝혔을 때 노무현 대통령님이 겪었던 일을 떠올리며 걱정하는 분들이 많았다. 떠올려보면 그때 참 지독했다”며 “사립학교법 개정을 두고 족벌 사학재단, 그들과 운명공동체로 얽혀있는 한나라당과 보수언론이 삼각편대를 구성해 필사적으로 대규모 장외투쟁까지 나서며 극렬하게 저항했다”고 밝혔다.

이어 “하지만 노 대통령은 저항과 비난을 감내하며 개혁의 물꼬를 텄고 그 뜻을 이어 오늘의 개혁이 가능했다”며 “기득권 카르텔 개혁이 곧 민생 개혁이라는 점도 다시 한 번 새긴다”고 강조했다.

이 후보는 “이재명 정부는 두려움 없이 국민 삶을 바꾸는 합리적 대안, 실질적 대책을 만들어가는 정부가 될 것”이라며 “기득권의 거센 저항에 흔들리지 않고, 우리 사회 공정의 가치를 하나하나 바로 세워나가겠다”고 목소리를 높였다.

그러면서 “노 대통령께서 거침없이 열어준 길을 따라 더 멀리 가보겠다”고 덧붙였다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr