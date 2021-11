CJ제일제당, 7년 연속 ‘DJSI 아시아·태평양 지수’ 편입

[아시아경제 임혜선 기자] CJ제일제당은 '다우존스 지속가능경영지수'(DJSI)의 '아시아·태평양 지수'에 7년 연속 이름을 올렸다고 14일 밝혔다. 국내 식품기업 가운데 이 지수에 7년 연속 이름을 올린 데는 CJ제일제당이 유일하다.

DJSI는 세계 최대 금융정보사인 미국 ‘S&P 다우존스’와 지속가능성 평가 전문기관인 스위스 ‘로베코 샘(Robeco SAM)’이 공동개발한 글로벌 기업평가 기준이다. 경제, 환경, 사회적 측면을 고려한 평가를 통해 기업의 지속가능성 평가 및 사회 책임투자의 지표로 활용된다.

CJ제일제당은 아시아·오세아니아 지역 609개 기업 중 상위 25%에 포함되며 ‘DJSI 아시아·태평양 지수’에 등재됐다. 경제, 환경, 사회 등 3개 분야 내 32개 항목과 135개 세부과제 평가에서 전체적으로 우수한 점수를 받았다.

지속가능경영(ESG) 전략을 수립해 중장기 로드맵을 구체화하고, 소비자의 건강과 영양을 고려한 제품 출시를 확대한 점에서 좋은 평가를 받았다. 2013년부터 매년 지속가능보고서를 발행해 지속가능경영의 주요 활동들을 대내외에 투명하게 공개하고 있는 노력도 인정 받았다.

CJ제일제당은 ‘건강과 안전’, ‘지속 가능한 환경’이라는 핵심 공유가치 창출을 위해 역량을 집중해 오고 있다. 고객의 건강과 영양을 위해 ‘식품안전 통합시스템’을 구축하고 원재료 조달, 연구개발, 생산, 판매에 이르기까지 전 밸류체인에서 발생할 수 있는 품질 문제를 사전에 예방하고 안전하게 관리한다.

고객 건강을 고려한 ‘CJ 영양설계 가이드라인’을 수립, 이 기준에 따라 제품의 영양학적 품질을 평가하고, 품목별 열량 및 5개 영양소의 상한 기준치를 정해 건강간편식 ‘더비비고’ 등 제품에 적용하고 있다. 화학처리 등 인위적 공정이 없는 클린라벨 조미소재인 ‘테이스트엔리치’도 개발해 31개국 100여 개 기업에 공급하고 있다.

지속 가능한 환경을 위해 지난해 폐기물 5577t과 플라스틱 1019t을 각각 줄였다. 해양 등 자연환경에서 생분해되는 플라스틱 소재인 PHA를 개발, 시중 제품 포장비닐에 세계 최초로 적용하는 등 플라스틱 사용량 감축 노력을 지속해오고 있다.

