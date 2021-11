[보험 인싸되기]악마도 울고 가는 보험사기…"잔혹·지능화"

[아시아경제 오현길 기자] 날이 갈 수록 보험사기가 잔혹, 지능화되고 있다. 유흥비를 목적으로 보험사기를 저지르는 젊은이들도 늘고 있다. 보험사기범을 보다 엄격하게 처벌해야 한다는 지적이다.

보험금을 타낼 목적으로 어린 자녀의 신체를 흉기로 베는 등 끔찍한 범행을 저지른 혐의로 재판에 넘겨진 40대 부부가 1심서 징역형을 선고받았다.

전주지법은 특수상해, 보험사기특별법위반 등 혐의로 기소된 A(41)씨와 B(40·女)씨에 대한 항소심 결심 공판을 최근 진행했다.

이들은 2016년부터 2019년까지 자신들과 자녀들을 피보험자로 둔 보험 30여 개에 가입한 뒤 스스로 상처를 내거나 미성년 자녀를 흉기로 다치게 하는 방법으로 모두 61차례에 걸쳐 6733만원의 보험금을 타낸 혐의로 기소됐다.

일정한 직업이 없었던 이들 부부는 다수의 보험에 가입한 후 2년 뒤인 2018년부터 범행을 시작했다.

A씨 등은 2019년 11월 20일 B씨는 C군(당시 16세)에게 "잘못한 게 있으니 학교에 가지 말라"고 말하며 C군을 붙잡고 A씨는 흉기로 C군의 정강이 앞 부분을 3회가량 베었다. 이후 이들은 "C군이 쓰레기장서 쓰레기를 버리고 분리수거를 하려다 깨진 병을 발견하지 못하고 다쳤다"는 취지로 보험금을 청구했다.

이를 시작으로 지난해 7월까지 모두 8차례에 걸쳐 C군에게 상해를 가하고 보험금 1139만원을 타냈다.

그러나 A씨 등은 1심서 "아이가 거짓말을 한다"며 모든 혐의를 부인했다.

1심 재판부는 "피고인들은 금전적 이익을 얻기 위해 미성년 자녀를 흉기로 다치게 했고 그 외에도 지속해서 자녀를 신체적·정서적으로 학대했다"며 "그런데도 피고인들은 자신들의 범죄를 반성하기는커녕 오히려 피해자를 거짓말쟁이로 모는 등 잘못을 인정하지 않고 있다"며 A씨에게 징역 6년을, B씨에게 징역 4년을 선고했다.

A씨 등에 대한 원심의 형이 너무 가볍다는 이유로 항소한 검찰은 A씨에게 징역 10년, B씨에게 징역 7년을 구형했다. 이들에 대한 항소심 선고는 오는 23일 열린다.

고의로 사고를 내고 타낸 보험금을 유흥비로 날린 일당도 붙잡혔다.

부산지방경찰청은 지난 9일 고의로 교통사고를 낸 후 타인 명의로 사고를 신고하고 병원에서 치료받는 수법으로 합의금과 수리비 등 보험금 5억여원을 편취한 혐의로(보험사기방지특별법위반) D씨(20대,남) 등 4명을 구속하고, 공범인 E씨(20대,남) 등 일당 64명을 검찰에 송치했다.

이들은 작년 11월부터 올해 9월까지 117회에 걸쳐 부산, 서울, 광주, 대구 등 전국 각지를 돌아다니며 교차로 통과 직후에 진로를 변경하는 차량 등 법규위반 차량을 고의로 충격하거나 일부러 전봇대를 들이받은 후 보험사에 신고하고 한의원에서 통원치료하는 수법으로 합의금과 미수선수리비 등으로 보험금 총 5억여원을 받은 혐의를 받고 있다.

사고 횟수가 많아지자 보험사 등의 의심을 피하기 위해 범행차량을 1∼2개월마다 교체했으며, 페이스북 메신저 등 SNS를 통해 동승자, 허위동승자(명의대여자)를 모집하여 사고 후 허위동승자의 신분증사진을 보험사에 제출하거나 인적사항을 불러주는 방법으로 보험금을 편취하고, 명의대여한 공범들에게는 건당 10~30만원의 수고비를 배분한 것으로 조사 결과 밝혀졌다.

구속된 주범 2명은 편취한 보험금으로 클럽에서 많게는 1000만원어치의 술값을 내고(일명 '만수르 세트'), 고급 삼페인을 다른 손님들에게 돌리는 등 유흥비로 거의 대부분을 탕진했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr