서울 강동구 중앙보훈병원에서 58명 집단감염

[아시아경제 한진주 기자] 서울 강동구 소재 중앙보훈병원에서 코로나19 집단감염이 발생했다.

13일 국가보훈처와 한국보훈복지의료공단 등에 따르면 이날 오전 현재까지 중앙보훈병원 내 3개 병동에서 총 58명이 확진 판정을 받았다.

확진자는 입원 환자 34명, 간병인 22명, 병원 직원 2명 등이다. 지난 11일 최초 확진자가 발생한 것으로 추정되며 추가 검사 과정에서 확진자가 무더기로 나왔다.

확진자가 나온 3개 병동은 모두 같은 건물에 위치하고 있다. 중환자실이 있는 병동에서는 확진자가 나오지 않았다는 것이 공단 측 설명이다.

병원 측은 확진자가 나온 병동을 중심으로 전수 검사를 진행하고 있어 추가 확진자가 나올 가능성도 있다. 보훈병원은 고령의 보훈대상자들이 주로 이용한다.

병원 측은 확진자들을 병원 내 코로나19 전담병동으로 이송하고 발생 병동에 대해서는 격리 조치했다.

