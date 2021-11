백신접종 완료율 78%…누적 접종자 4000만 돌파 앞둬

누적 3999만7410명 접종 완료

이상반응 신고 3일간 총 3937건

사흘간 사망신고 15건 증가

[아시아경제 한진주 기자] 국내 코로나19 백신 접종 완료율이 78%에 가까워졌다. 누적 접종 완료자 수는 4000만명 돌파를 앞두고 있다.

13일 코로나19 예방접종대응추진단에 따르면 코로나19 접종 완료자 수는 전날 14만80147명 증가했다.

우리나라 인구(작년 말 기준 5134만9116명) 대비 접종 완료율은 77.9%이고, 18세 이상 인구 대비로는 90.2%다.

현재 접종 완료자는 총 3999만7410명이다. 누적 접종 완료자 수는 이날 중 4000만명을 넘어설 것으로 봉니다.

백신별 누적 접종 완료자는 ▲화이자 2131만8304명 ▲아스트라제네카(AZ) 1101만2316명(AZ-화이자 교차접종 176만2929명 포함) ▲모더나 617만3700명 ▲얀센 149만3090명이다.

1차 접종자는 전날 7만8120명 늘었다. 1차 접종 누적 인원(4190만4606명)은 인구의 81.6% 수준이며, 18세 이상 인구 기준으로는 92.9%다.

백신을 맞은 뒤 이상반응이 의심된다고 보건당국에 신고한 신규 사례는 지난 10∼12일 사흘간 총 3937건으로 집계됐다.

사흘간 사망신고는 15건이 추가됐다. 당국은 접종과 사망 간 인과성을 조사할 예정이다.

중증 전신 알레르기 반응인 '아나필락시스' 의심 신고는 27건 증가했다. 신경계 이상반응 등 주요 이상반응 사례는 108건이 새로 신고됐다.

국내에서 백신 접종이 시작된 올해 2월 26일 이후 신고된 이상반응 의심 신고는 누적 37만3568건(사망 누적 891건)이다. 이는 이날 0시 기준 누적 접종 건수의 0.46% 수준이다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr