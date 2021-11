‘울산체전’ 누리집 뜹니다 … 울산시, 2022년 전국체전·장애인체전 공식누리집 개설

15일 PC·모바일 2개 버전 서비스, 퀴즈 이벤트



체전정보·태화강국가정원 등 울산 관광도 안내

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 내년 ‘울산 전국체전’ 개최 홍보와 대회 정보를 제공하는 웹서비스가 15일부터 시작된다.

울산시는 내년 10월 울산에서 열리는 제103회 전국체육대회와 제42회 전국장애인체육대회 정보 제공을 위해 체전 공식 누리집 서비스에 들어간다고 13일 밝혔다.

체전 공식 누리집은 내년 10월 7일부터 13일까지 7일간 진행되는 ‘전국체육대회’와 10월 19일부터 24일까지 5일간 진행되는 ‘전국장애인체육대회’ 등 2개 사이트이다. 각각 PC버전과 이동통신 모바일 버전으로 제작됐다.

누리집은 7개 주요 메뉴(대회소개, 행사정보, 경기정보, 경기기록, 경북관광, 알림마당, 누리소통망)와 31개의 세부 메뉴로 구성됐다.

누리집은 경기와 행사정보가 중심이고, 태화강 국가정원 등 울산의 주요 관광정보도 담고 있어 방문객에게 유익하게 구성돼 있다.

울산시는 누리집 개설을 기념해 퀴즈행사도 진행한다.

15일부터 30일까지 전국체전 공식 누리집에 접속하면 참여할 수 있다. 추첨을 통해 당첨된 100명에게는 1만원 상당의 모바일 상품권이 지급된다.

울산시 관계자는 “내년 울산에서 개최되는 전국체전은 위드 코로나 이후 대한민국에서 처음으로 개최되는 전국단위 스포츠행사”라며, “공식 SNS 개설과 각종 기획행사를 개최해 많은 이들이 즐길 수 있는 국민 축제가 되도록 힘을 쏟겠다”라고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr