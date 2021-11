23년 아파트 지킨 경비원 쓰러지자…모금 활동 나선 주민들 '감동'

"작은 도움의 손길로 희망을 드리고자 지면을 빌어 십시일반 마음을 모으고자 한다"

[아시아경제 김소영 기자] 23년 동안 인천의 한 아파트를 지켜온 60대 경비원이 근무 중 건강 악화로 쓰러지자 주민들이 마음을 모은 사연이 전해지면서 감동이 일고 있다.

12일 인천 남동구의 한 아파트에 따르면 지난 1일 이 아파트 101동엔 이를 위한 모금 안내문이 붙었다.

게시된 안내문에는 "우리 아파트를 위해 오랜 시간 동안 일하며 애써준 경비대원이 지난 10월12일 근무 도중 갑작스러운 뇌졸중으로 인해 쓰러져 현재 병원에 입원 중"이라며 "작은 도움의 손길로 희망을 드리고자 지면을 빌어 십시일반 마음을 모으고자 한다"는 내용이 적혀있었다.

이는 이 아파트에서 1998년부터 현재까지 23년간 근무를 해왔던 경비원 A(69)씨를 위한 주민들의 자발적인 움직임이었다.

A씨는 지난달 12일 오전 5시께 새벽 근무를 하다가 뇌졸중으로 쓰러졌다. 이에 매일 같은 자리에서 근무하던 A씨가 보이지 않자 관리사무실에는 그의 안부를 묻는 주민들의 전화가 잇따랐다고 한다.

모금 운동은 당초 지난 1일부터 7일까지 1주일로 예정됐지만, 101동 외 다른 아파트 3개 동에서도 동참하면서 이날까지 기간이 연장됐다. 약 400여만원 상당의 성금이 모인 것으로 알려졌다.

관리사무소 관계자는 "주민분들이 자발적으로 모금 활동을 벌였다"면서 "모인 금액을 조만간 정리해 경비원분에게 전달할 예정"이라고 말했다.

김소영 기자 sozero815@asiae.co.kr