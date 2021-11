11번가 '2021 십일절 페스티벌', 거래액 두 자릿수 성장

[아시아경제 김유리 기자] 11번가는 ;2021 십일절 페스티벌'이 역대 최고 기록을 세우며 종료됐다고 12일 밝혔다.

11번가는 지난 1일부터 11일까지 진행된 '2021 십일절 페스티벌'의 누적 거래액이 지난해 같은 기간 대비 두 자릿수 증가율을 기록했다고 말했다. 특히 개막일인 지난 1일엔 거래액이 전년 동기 대비 40% 증가했다. 11번가는 '십일절 페스티벌'이 단발성 행사가 아닌 11월 쇼핑 축제 기간으로 인식되면서 이같은 성적을 낼 수 있었다고 말했다.

11일 '2021 십일절'의 하루 거래액은 2년 연속 2000억원을 넘어섰다. 오전 9시에는 1시간 만에 210억원의 판매고를 올려 역대 시간당 최고 거래액 기록도 다시 썼다.

지난 1~11일 누적 구매 금액 기준 가장 인기 있었던 상품은 '삼성 갤럭시 Z플립3'였다. 11일간 누적 구매 금액이 70억원으로 지난해 1위 상품(삼성 갤럭시 노트20·노트20울트라, 46억원)보다 약 1.5배 많았다.

올해 '십일절 페스티벌' 누적 구매 금액 기준 상위 5개 상품의 평균 금액은 47억1000만원이었다. 10억원 이상 판매한 상품 수는 74개, 5억원 이상 판매한 상품 수는 164개였다. 1억원 이상 판매된 상품은 851개에 달했다.

누적 판매 수량 기준으로는 요기요 1만원권 상품권이 10만2000개 이상이 팔리면서 1위를 기록했다. 요기요를 비롯해 버거킹, 빕스, 뚜레쥬르, 롯데리아 등 e쿠폰 판매 수량 기준 상위 5개 상품이 35만장 이상 판매됐다.

11번가 이상호 사장은 "역대 최대 규모로 준비한 만큼 11월 온라인 쇼핑 분위기를 11번가가 가져올 수 있다는 자신감이 있었다"며 "11번가와 함께 비교 불가한 최고의 쇼핑 축제를 만들어준 브랜드 제휴사들과 11번가 판매자, 고객들께 감사의 말씀을 전한다"고 말했다.

한편 11번가의 자체 라이브 커머스 플랫폼 '라이브11(LIVE11)' 역시 '십일절 페스티벌'을 통해 기록을 쏟아냈다. 11일간 총 121회의 라이브 방송을 진행해 누적 시청 수 3600만을 기록했다.

11번가는 올해 '십일절 페스티벌' 기간 동안 사회적 기업의 판매 지원을 위해 '소백(SOVAC) 마켓 세일 페스타'도 동시에 진행했다. 지난해보다 14곳 늘어난 45곳의 사회적기업이 참여했다. 판매 실적은 430% 이상 증가한 3억원을 기록했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr