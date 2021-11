엔씨, 신규 ‘3D 스캔 장비’ 2종 도입

[아시아경제 강나훔 기자] 엔씨소프트는 사내 ‘비주얼 센터(Visual Center)’에 ‘라이트케이지(LightCage)’, ‘라이다(LiDAR)’ 등 신규 장비 2종을 도입했다고 12일 밝혔다.

엔씨 비주얼 센터는 게임 및 영상의 수준을 높이기 위한 R&D를 담당하는 곳이다. 이번 신규 장비는 엔씨가 국내 게임사 최초로 도입, 사실적인 캐릭터와 배경 데이터를 확보하는 데 사용한다.

‘라이트케이지’는 ‘3D geometry(3D 공간의 물체를 표현하는 점들과 변수)’와 ‘상세한 피부 표면의 질감’을 캡처하기 위한 스캔 장비다. 156개의 멀티 플래시 조명과 60대의 카메라가 동기화돼, 다각도의 빛과 화각으로 한 번에 수백 장의 사진을 촬영한다. 잔주름이나 모공 등 실제 사람의 피부를 세밀하게 구현하고, 얼굴의 색상 변화까지 정교한 표현이 가능하다.

‘라이다’는 실측을 기반으로 광대역 장소를 3D 스캔하는 장비다. 초당 100만 포인트의 레이저 펄스를 통해 물체의 표면 정보를 시각화한다. 사람이 접근할 수 없는 지역까지 최대 1km의 장소를 한번에 스캔할 수 있다. 넓은 범위의 배경과 사물이 고품질의 3D 데이터로 변환되어 활용도가 높다.

