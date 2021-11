"이대녀 표는 놀고 있는데…" '반페미니즘' 메시지 공유한 이재명, 여성은 외면?

'페미니즘과 거리둬야' 커뮤니티 글 두 차례 공유한 李

시민들 "진심으로 청년 생각 하나", "여성은 소외시켜"

정치권서도 "아재", "반페미니즘 기수 역할" 비판

[아시아경제 강주희 기자] "이대녀 표는 하릴없이 떠다니고 있다."

최근 이재명 더불어민주당 대선후보가 20·30세대, 특히 이른바 '이대남'(20대 남성)을 겨냥한 표심 공략에 적극적으로 나서고 있다. 그러나 이런 과정에서 여성가족부(여가부) 명칭에서 '여성'을 빼고 기능을 조정해야 한다고 주장하는가 하면, 반(反)페미니즘적 메시지를 담은 커뮤니티 글을 서슴없이 공유해 논란이 일고 있다.

2030대 여성과 여성단체 등에서는 "여성은 청년이 아니냐"는 반발이 터져 나오고 있다. 청년층을 포괄하고 아우르는 정책이 아닌 특정 성별의, 일부 주장만 주목해 젠더갈등을 부추긴다는 비판을 피하기 어려워 보인다.

20대 직장인 여성 박모씨는 최근 대선후보들이 내놓는 발언과 행동을 보면 "여성은 마치 존재하지 않는 것 같은 느낌이 든다"고 말했다. 박씨는 "청년, 청년 하는데 정말로 청년을 생각하는 공약이나 진심을 담은 메시지를 내는 후보가 없는 것 같다"라며 "심지어 일부 남성들 표를 얻겠다고 페미니즘을 마치 절대 악인 것처럼 주장하는 글을 버젓이 공유하는 걸 보면 여성은 아예 고려하지 않겠다는 선언을 하는 게 아닌가 싶다. 어떤 여성이 그런 걸 공유하는 후보에게 표를 줄 수 있을까"라고 했다.

앞서 이 후보는 지난 10일 페이스북에 '홍카단이 이재명 후보님께 드리는 편지'라는 제목의 온라인 커뮤니티 글을 공유하며 "한번 함께 읽어 보시지요"라고 권했다. 이 글은 디씨인사이드 '이재명 갤러리'에 게시된 글로, '홍카단'은 국민의힘 대선 경선에서 홍준표 의원을 지지한 2030대 자원봉사단을 부르는 말이다.

해당 글의 작성자는 2030대 남성들이 문재인 대통령과 민주당을 등진 이유는 '페미니즘'과 '부동산'이라고 지적하면서 이 후보를 향해 "광기의 페미니즘을 멈춰달라", "페미니즘을 깨부숴달라"고 요구했다. 또 "대통령과 페미니즘 세력은 서로 숙주이자 기생충"이라며 문 대통령을 강하게 비판하기도 했다.

이 후보는 지난 8일 선거대책위원회 회의에서는 남성 위주 커뮤니티 에펨코리아(펨코)에 올라온 '페미니즘과 거리를 둬야 한다'는 취지의 글을 인쇄해 회의 구성원들에게 나눠주기도 했다. 해당 글 역시 "민주당은 페미(페미니즘)와 관련하여 젊은 남자들을 배척했다" "젊은 남자들의 목소리를 대변하는 법안을 통과시키고, 문재인 정부의 페미 우선적 정책과 차별화를 이뤄낼 수 있어야 한다" 등 반페미니즘적인 메시지를 담고 있다.

이 후보는 최근 여가부 명칭을 '평등가족부'나 '성평등가족부'로 변경하자고 제안하기도 했다. 그는 지난 9일 페이스북에 "여전히 우리 청년층과 여성에게 결혼과 출산, 육아는 큰 부담"이라고 말하면서도 "여성이라는 이유로 차별받아서는 안 되는 것처럼, 남성이라는 이유로 차별받는 것도 옳지 않다"며 여가부 명칭을 변경하고 일부 기능을 조정해야 한다고 주장했다.

이 후보의 행보를 두고 일각에선 혐오 정서에 편승해 표를 얻겠다는 얄팍한 노림수라는 비판이 나오고 있다. 겉은 청년의 목소리를 듣겠다고 큰소리치지만, 일부 남성 누리꾼의 주장만 경청하면서 오히려 젠더갈등을 부추기고 있다는 지적이다.

직장인 김모씨(35)는 "청년의 목소리를 듣겠다는데 누가 싫어하겠나. 그러나 여성 혐오적인 메시지가 분명하고 분열을 일으키려는 의도가 명백한 글을 대선후보가 공유한다는 것은 문제"라며 "진심으로 청년을 생각하는 것이 아닌 표를 얻겠다는 심산인 것을 정상적인 사람이라면 다 알 것이다. 결국은 자충수가 될 것"이라고 말했다.

정치권에서도 이 후보를 향한 비판이 이어졌다. 심상정 정의당 대선후보는 페이스북에 "'페미니스트 대통령이 되겠다'는 말이 당연한 상식이던 대선이 불과 5년 전"이라며 "거대 양당 후보들이 얄팍한 젠더의식으로 반페미니즘의 기수 역할을 자처하고 있다. 이재명 후보의 청년 속에 '여성'의 자리는 없는 것인가"라고 일갈했다.

같은 당 류호정 의원은 이 후보와 윤석열 국민의힘 대선후보를 '아재'라고 칭하면서 "기득권 두당의 후보들이 건강한 여성주의를 정의하고, 무고죄 강화를 공약하다 급기야 페미니즘을 멈춰달라는 커뮤니티 글을 공유하기에 이르렀다"며 "끝내 여성의 삶에 공감하지 못했고, 당선을 위해 시민을 취사선택했다"고 비판했다.

한편, 논란이 확산하자 이 후보는 커뮤니티 글을 공유한 이유에 대해 "'2030 청년들의 목소리를 들어주는 정치인이 단 한 명도 없는 것 같다'는 청년들의 절규를 전하고 싶었기 때문"이라며 "제가 커뮤니티에 올라온 글을 권유한 것에 대해 '해석'이 분분해 단도직입적으로 말씀드린다"고 설명했다. 그러나 '청년'이라는 두루뭉술한 표현을 썼을 뿐, '여성'에 대한 언급이나 '여성을 소외시키고 있다'는 일각의 지적에 관해서는 따로 언급하지 않았다.

강주희 기자 kjh818@asiae.co.kr