김병민 "윤석열, 누군가 배제하는 '뺄셈' 아닌 '덧셈' 정치할 것"

"김종인, 중요한 역할 해줄 것"

[아시아경제 박준이 기자] 김병민 국민의힘 선거대책위원회 대변인이 선대위 인선 구성에 대해 "누군가를 배제시키는 '뺄셈의 정치'가 아니라 모든 국민들의 통합을 바탕으로 모두를 이해하고 지금보다 더 나아지게 만들기 위한 '통합, 덧셈의 정치'를 하려고 노력할 것"이라고 말했다. '인선 혁신'을 주장하는 김종인 전 국민의힘 비상대책위원장과 달리, 기존 캠프 인사를 포함한 대규모 인원을 최대한 합류시키겠다는 의미로 해석된다.

김 대변인은 12일 YTN라디오 '황보선의 출발새아침'에서 "아마 선대위에서도 그런 방식으로 구성이 되지 않을까, 조심스럽게 전망해본다"며 이같이 밝혔다.

앞서 김 전 위원장은 윤 후보 측 주변 인사들을 '파리떼'라고 비판하며 인선 혁신의 필요성을 강조해왔다. '김 전 위원장이 합류를 하면 '뺄셈' 쪽으로 판단할 가능성이 높지 않나'는 질문에 김 대변인은 "(김 전 위원장과 이준석 국민의힘 대표처럼) 변화의 갈망들을 옆에서 함께 힘을 보태주는 건 매우 중요한 일"이라며 "윤석열 국민의힘 대선후보와 함께 이번 대통령 후보로 선출되기까지 굳건하게 역할했던 많은 사람들이 있는데, 그분들의 힘도 함께 보태면서 이 일이 충분히 조정될 수 있을 거라고 생각한다"고 말했다.

그러면서 "누군가를 배제시키는 선대위 출범과 대통령 선거가 아니라 오히려 나와 생각이 다른 사람들까지도 더 넓게 포용하면서 나아가는 그런 통합의 정치로 우리가 선거를 치르게 된다면 훨씬 더 국민들의 신뢰를 얻을 수 있을 것"이라고 거듭 강조했다.

그는 김 전 위원장의 합류 여부에 대해 "(김 전 위원장은) 옆에서 어떤 사람들이 아무런 얘기를 해도 직접 얘기를 꺼내기 전까지는 주변 사람들의 얘기가 큰 의미는 없어 보인다"며 "다만 옆에서 지켜보기에 정권교체를 위한 길에 중요한 역할을 반드시 꼭 해줄 것이라고 믿어 의심치 않는다"고 했다.

또 "이 대표의 의지가 굳건하고 윤 후보 입장에서는 오랜 기간 김 전 위원장께서 많은 조언도 주시고 좋은 관계를 이어온 바 있다"며 그의 역할을 강조했다.

선대위 출범 시기에 대해서는 빠르면 오는 20일, 늦어도 이달 안에 출범하기 위해 노력 중이라고 했다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr