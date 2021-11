볼턴 전 보좌관 "트럼프, 패배 두려워 차기 대선 출마 안할 것"

[아시아경제 권재희 기자] 존 볼턴 전 백악관 국가안보보좌관이 도널드 트럼프 전 대통령이 패배가 두려워 차기 대선에 출마하지 않을 것이라고 11일(현지시간) 전망했다.

뉴스위크와 비즈니스인사이더 등에 따르면 볼턴 전 보좌관은 이날 영국 방송 iTV에 출연해 "트럼프 전 대통령이 세상에서 싫어하는 게 있다면 바로 패배자로 불리는 것"이라며 "그는 2020년 대선에서 패했고 2024년에 패배하는 것은 굉장히 두려워한다"고 말했다.

트럼프 정부 당시 17개월간 백악관 국가안보보좌관을 역임하며 한때 트럼프 측근으로 불렸던 볼턴은 2019년 9월 경질된 뒤 트럼프 전 대통령에게 등을 돌렸다. 지난해 6월 회고록에서는 트럼프 전 대통령을 무능한 대통령으로 묘사하기도 했다.

그는 이어 "트럼프 전 대통령은 마지막 순간까지 대선 출마에 대해 끊임없이 말할 것"이라며 "대선후보가 되지 않겠다고 말하면 자신이 스포트라이트를 받지 못하게 될 텐데 그것도 좋아하지 않기 때문"이라고 덧붙였다.

트럼프 전 대통령은 여전히 지난 대선을 도둑맞았다며 패배를 인정하지 않고 있고, 퇴임 이후에도 차기 대선 출마 가능성을 시사하며 여론 조사에서 높은 지지율을 기록, 공화당 내에서 확고한 기반을 구축하고 있다.

CNN 방송은 트럼프 전 대통령이 차기 대선 출마를 공식 선언하지 않았지만 자신의 정치적 미래를 언급하며 매년 지지자들로부터 수백만 달러를 모금하고 있다고 보도하기도 했다.

그러나 볼턴 전 보좌관은 트럼프 전 대통령이 차기 대선에 출마할 수도 있다는 추측을 불러일으키는 것은 관심을 끌기 위한 전략적 조치일 뿐이라며 다시 대선에 도전하는 것을 진지하게 고려하지 않고 있다고 봤다.

전문가들은 트럼프 전 대통령이 차기 대선에 출마한다면 공표 시기는 내년 중간선거 이후가 될 것으로 전망한다. 트럼프 전 대통령은 최근 "내 출마를 막는 것은 출마가 의사 권고와 어긋날 때뿐"이라며 건강이 허락하는 한 출마할 것임을 시사하기도 했다.

볼턴 전 보좌관은 이에 대해 트럼프 전 대통령이 내년 중간선거까지 공화당 지도자 지위를 유지하다가 공화당 차기 대선 후보 선출 과정에서 '킹메이커' 역할을 할 것으로 전망했다.

