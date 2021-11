웹툰 '용감한 시민' 영화로…신혜선·이준영 주연[공식]

[아시아경제 이이슬 기자] 네이버웹툰 '용감한 시민'이 영화로 제작된다.

12일 스튜디오N은 배우 신혜선·이준영을 영화 '용감한 시민'의 주연으로 캐스팅하고 12월 촬영을 시작한다고 밝혔다.

여성 히어로의 유쾌한 액션을 보여주는 동명의 네이버웹툰 '용감한 시민'(글/그림 김정현)을 원작으로 한 영화는 한때 복싱 기대주였지만 기간제 교사가 된 소시민(신혜선)이 정규직 교사가 되기 위해 참아야만 하는 불의를 마주하며 벌어지는 이야기를 그린다.

신혜선이 불의를 아주 잘 참는 생활 밀착형 히어로 소시민 역을 맡는다. 학창 시절 모두가 주목한 복싱 기대주였지만 어쩔 수 없는 현실에 적응해 기간제 교사로 살아가며 불의를 보면 참고, 정규직 교사가 되는 것이 유일한 목표가 된 인물이다.

남다른 스펙을 지닌 기간제 교사 소시민과 대립하는 학생 한수강 역은 배우 이준영이 맡았다.

'용감한 시민'은 박진표 감독이 연출을 맡고, 드라마 '경이로운 소문'을 이끈 여지나·현충열 작가가 각본을 맡는다.

