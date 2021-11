"아내 김혜경 손 꼭 잡고 갔다"...이재명측 '구급차 CCTV' 공개

온라인상 추측 난무하자 이재명측 당일 CCTV 공개

[아시아경제 윤슬기 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보 측이 이 후보 배우자 김혜경씨의 낙상사고에 대한 악의적인 해석이 나돌자 병원 이송 모습이 담긴 폐쇄회로(CC)TV 캡처본을 공개했다.

선대위 배우자 실장 이해식 의원은 12일 자신의 페이스북에 "지난 9일 오전 1시20분경 이재명 후보의 부인 김혜경 여사가 이 후보와 함께 119 구급차에 탑승해 긴급히 병원으로 이송되고 있는 장면"이라며 김씨가 구급차를 타고 이송되는 사진을 공개했다.

앞서 이 후보는 배우자 김씨가 지난 9일 새벽 자택에서 낙상사고를 당했다며 간병을 위해 일정을 전면 취소한 바 있다. 이에 온라인상에서는 김씨의 사고를 둘러싸고 악의적인 추측이 난무했다.

이어 이 의원은 "차내 장착된 CCTV 각도 때문에 이재명 후보의 얼굴은 잘 드러나 보이지 않는다"라며 "하지만 구급차 외부 CCTV 영상을 캡처한 또 다른 사진에서 이재명 후보는 김혜경 여사가 들것에 실린 채 차에 오르는 것을 애틋하게 바라보고 있다"라고 덧붙였다.

이 의원은 또 "(이 후보가) 담요 속으로 손을 집어넣어서까지 (배우자의) 손을 잡고 있다. 구토와 설사를 반복하다 실신까지 한 후 열상을 입은 부인을 119 구급차에 싣고 병원으로 가고 있는 심정이 어땠겠냐"라며 "이재명 후보가 하루 일정을 폐하고 아내 곁을 지킨 것은 대통령 후보이기 이전에 한 사람의 남편으로서 지극히 온당한 일이었다"라고 말했다.

한편 이 의원과 국회 행정안전위원장인 서영교 민주당 의원 등은 11일 국회 기자회견에서 "김 여사의 부상을 둘러싸고 악의적이고 의도된, 불법적인 허위조작정보의 생산 및 유포가 만연하고 있다"라며 허위사실 유포에 대해서는 강력히 대응하겠다고 밝힌 바 있다.

