SSG닷컴, 물류센터 직원 위한 ‘오피스 헬스케어’ 실시

[아시아경제 임춘한 기자] SSG닷컴은 물류센터 근무자를 위한 보건관리자를 채용하고, 심리상담 프로그램을 마련하는 등 직원 건강을 위한 ‘오피스 헬스케어’를 실시한다고 12일 밝혔다.

SSG닷컴은 지난달 말 김포와 용인에 위치한 온라인 스토어 ‘네오’에 건강관리실을 마련했다. 이곳은 배송 기사 등 협력사 소속 직원을 포함한 네오 근무자 모두가 이용할 수 있다.

SSG닷컴이 네오에 건강관리실을 만든 까닭은 현장 직원들의 건강을 수시로 체크해 보다 안전한 물류센터 근무 환경을 조성하기 위해서다. 근골격계 및 뇌심혈관계 질환 발생 가능성을 줄이고, 산재 발생 시 초동 조치가 가능하도록 긴급 대응 체계를 구축하는 데 초점을 뒀다.

SSG닷컴은 기본적인 통증 관리를 받을 수 있도록 적외선 조사기, 파라핀 배스, 온열치료기 등 재활 장비를 갖췄다. 뇌심혈관계 질환 예방을 위한 체성분 측정기, 혈관 나이 측정기 등 전문 검진 장비도 마련했다. 지역 보건소와 연계한 현장 건강증진 프로그램도 함께 운영할 예정이다.

SSG닷컴 관계자는 “직원들이 보다 안심하고 업무에 집중할 수 있도록 건강관리 시설과 상담 프로그램을 운영하게 됐다”며 “내부 목소리를 반영한 다각적인 지원 활동을 통해 근무 환경을 지속적으로 개선해 나갈 계획”이라고 말했다.

