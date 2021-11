'2021 푸른도시 서울상' 대상에 서대문구 '생기정원'·노원구 '휴가든'…30팀 선정·시상

우수사례 발굴·시상 푸른도시 서울상 시상식 12일 개최

[아시아경제 임철영 기자] 서울시가 생활 주변에서 꽃과 나무를 심고 가꾸는 우수사례를 발굴하고 확산시키기 위해 '2021 푸른도시 서울상 콘테스트'를 개최해 30팀을 선정하고 시상한다고 12일 밝혔다.

이번 푸른도시 서울상 콘테스트는 각계 전문가와 시민 대표로 구성된 심사위원을 중심으로 서류 및 현장심사를 거쳐 접수된 132팀 중 30팀을 선정했다. ‘푸른도시 서울상’ 시상식은 '서울, 꽃으로 피다' 유튜브 채널에서 비대면으로 진행한다. 시상팀에게는 서울특별시장상과 4700만원의 시상금이 지급될 예정이다.

푸른도시 서울상 콘테스트는 서울시 전역 동네, 학교, 건물·상가, 개인·공동주택 등 생활공간 속에서 꽃과 나무를 심고 가꾸어 정원을 조성한 우수사례를 시상함으로써 시민들의 자긍심 고취 및 정원문화 확산을 목적으로 하는 공모전이다.

서울시는 민간주도·민관협력분야에서 ‘대상(500만원)’ 2팀, ‘우수상(300만원)’ 4팀, ‘장려상(200만원)’ 10팀, ‘새싹상(30만원)’ 10팀, ‘특별상(50만원)’ 4팀 등 총 30팀에 4700만원의 상금을 시상한다.

유영봉 서울시 푸른도시국장은 “이번 푸른도시 서울상을 통해 우리의 생활공간을 좀 더 아름답게 발전시키고 개선하려는 시민주도 정원문화가 확산되기를 바란다”며 “이를 계기로 서울 곳곳이 꽃과 나무로 가득한 생기있고 활기찬 천만시민이 행복한 푸른도시로 거듭나기를 기대한다”고 말했다.

