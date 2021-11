청담삼익 등 '재개발·재건축' 합동점검…법령위반 69건 적발

국토교통부와 서울시는 지난해 11월9일부터 20일까지 서울 청담삼익, 잠실진주, 수색6구역을 대상으로 실시한 재개발·재건축 조합 합동점검 결과 법령 위반 69건을 적발했다고 12일 밝혔다.

국토부와 서울시는 지난해 한국부동산원, 변호사, 회계사 등과 함께 3개 구역을 대상으로 조합 운영실태 현장점검을 시행했다. 그 결과 조합 운영 및 시공사 입찰 등에 관련된 법령 위반사항 69건을 적발했다.

적발사례를 분야별로 보면 예산회계 17건, 용역계약 32건, 조합행정 16건, 정보공개 3건, 시공자 입찰 관련 1건이었다.

국토부는 이 중 12건은 수사의뢰, 24건은 시정명령, 4건은 환수조치, 29건은 행정지도 등의 조치를 할 예정이다.

우선 조합운영 관련 위배사항을 살펴보면 업무추진비 50만원 이상 집행내역 미기재, 법인카드 출납대장 미작성, 예비비 지출에 대한 총회 의결 시 예비비 사용명세서 미첨부 등이 주로 적발됐다.

자금 차입, 용역계약 체결 등 조합원의 권리에 밀접한 영향을 미치는 사항은 총회의 의결을 거치도록 하고 있음에도 불구하고 총회 의결 없이 사업을 진행한 경우도 다수 적발됐다.

감정평가, 상수도 이설공사, 지반조사 등 사업 추진과 관련된 각종 용역계약을 체결하면서 총회의결 없이 계약하거나, 총회 의결 없이 금융사로부터 자금을 차입한 사안 등에 대해선 수사를 의뢰할 계획이다.

또 정비사업전문관리업자로 등록하지 않고 총회 업무 대행, 서면동의서 수합 등의 행정업무를 수행한 업체에 대해서도 수사의뢰를 할 방침이다.

국토부는 보수규정 등에 근거 없이 상근임원이나 직원에게 상여금, 연차수당, 연장근로수당 등을 지급한 사안도 적발했다. 이 사항은 조합이 다시 환수하도록 조치할 계획이다.

조합원의 알 권리를 보호하기 위해 정비사업 시행에 관한 주요 자료를 인터넷과 그 밖의 방법을 병행해 공개할 의무가 있음에도 총회 및 대의원회 의사록 등 필수사항에 대한 정보공개 의무를 위반한 조합 임원도 수사의뢰한다.

입찰 제안서에는 시스템 에어컨, 발코니 창호 등 아파트 설비 일부를 조합원에게 제공하겠다고 했지만, 실제 계약서에는 반영되지 않은 사항도 적발해 행정지도 할 계획이다.

국토부와 서울시는 "적발된 사례에 대해 수사의뢰, 시정명령, 환수 등 적법 조치를 하고 불투명한 조합 운영과 불공정 관행으로 인한 피해가 발생하지 않도록 매년 시공자 입찰 및 조합운영 과정을 지속적으로 점검할 계획"이라고 강조했다.

