[포토]채현일 영등포구청장 '영등포구지 발간 최종보고회' 참석

[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 10일 오후 구청 별관에서 열린 영등포구지 발간 최종보고회에 참석했다.

이날 보고회는 지난 30여 년의 영등포 역사를 집대성한 영등포구지 최종본을 검토하기 위해 마련됐다. 연구를 맡은 서울시립대 산학협력단 관계자의 추진 상황 보고에 이어 내용 구성, 편찬 방향 등에 대한 구지 자문위원들의 폭넓은 의견들을 청취하고 향후 추진 방향을 논의했다.

채 구청장은 “영등포의 생생한 발자취를 담은 구지 발간을 통해 구민의 자긍심과 서울 3대 도심의 위상을 드높일 수 있을 것”이라며 “위원님들 고견과 지혜를 바탕으로 완성도 높은 구지 편찬을 위해 최선 다하겠다”고 전했다.

유동균 마포구청장이 10일 오전 7시 ‘코로나19 확산 방지를 위한 특별 방역 활동’에 참석했다.

이날 방역 활동은 새마을지도자마포구협의회(회장 김종덕) 주관으로 진행, 유동균 마포구청장을 비롯해 박정환 새마을운동마포구지회장 등 약 15명이 참석, 망원시장과 월드컵시장 일대 방역을 실시했다.

