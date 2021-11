강진군, 농업인의 날 전라남도 농정평가 ‘대상’ 수상…4연패 달성

[강진=아시아경제 호남취재본부 김용수 기자] 전남 강진군이 지난 10일 영광군에서 열린 ‘제26회 전라남도 농업인의 날 기념행사’에서 2021년 전라남도 농정업무 종합평가에서 대상(1위)을 받았다.

‘2021 농정업무 종합평가’는 농정업무 우수 추진 시·군에 대한 시상을 통해 사기를 높이고 농업발전과 농가소득 향상을 위한 경영혁신 등 창조적 농정추진 활성화를 유도하기 위한 것으로 농업정책, 친환경 농업, 식량원예, 농식품 유통, 축산정책, 동물방역, 공통분야 등 총 7개 분야 39개 항목에 걸쳐 농정업무 전반에 대해 평가했다.

강진군은 전남도 22개 시군 중 농특산물 구매고객 DB 구축을 통한 농산물 직거래 활성화, 코로나 위기 속 생화 직거래 판매, 강진 묵은지 및 쌀귀리 식품 개발 육성, 자체 시책 개발 등의 주요 농정시책에 대한 높은 성과를 인정받아 수상의 쾌거를 이뤘다.

지난 2018년 대상, 2019년, 2020년 최우수상 수상 등 민선 7기 이승옥 군수 취임 이후 4년 연속 수상에 성공하는 등 선진농업군으로 위상을 드러내고 있다.

군은 코로나19 위기 속 전국 최초 ‘화훼단지 온라인 직거래 판매시스템’을 구축해 장미, 스타티스, 수국, 꽃작약 등 화훼류 4종을 총 89만7907본 판매해 18억원의 매출을 올렸다.

아울러 농특산물 주요소비처와 원거리인 단점을 극복하기 위해 택배를 이용한 소비자 직거래 판매와 구매고객에 대한 체계적인 D/B 관리로 평생 고객화에 집중한 결과 2021년 272억 원을 달성해 새로운 시장을 개척해 안정적인 판로를 이끌어 제17회 지방자치 경영대전에서 농식품부 장관상을 받기도 했다.

이 밖에도 강진군 지역 대표 농산물을 활용한 특산물 개발을 위해 쌀귀리 가공식품과 묵은지 육성, 강진군 연방죽 생태순환 수로농업시스템의 국가 중요농업, 세계관개시설물 유산 지정 등 발전적 농정을 실현해나가고 있다.

강진=아시아경제 호남취재본부 김용수 기자 kys86120@asiae.co.kr

호남취재본부 서영서 기자 just8440@asiae.co.kr