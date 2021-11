대전 내년 살림살이 ‘7.2조원’ 편성…올해보다 9% 증액

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 대전시가 내년 예산으로 7조2174억원을 편성했다. 올해보다 9% 증액된 규모다.

10일 시에 따르면 내년 예산안은 일반회계 5조3668억원, 특별회계 9984억원, 기금 8522억원으로 편성됐다.

일반회계는 올해보다 6518억원(13.8%↑), 특별회계는 315억원(3.3%↑) 증액되고 기금은 860억원(9.2%↓) 감액된 규모다.

시는 코로나19 백신 상용화 등으로 경제 여건 개선이 개선돼 지방세 등 자체수입과 국가로부터 지원되는 이전수입이 다소 늘어날 것으로 예상된다.

세부적으로 지방세는 자동차세, 레저세는 감소하는 반면 취득세, 주민세, 담배소비세, 지방소비세, 지방소득세는 증가할 것으로 예상한다.

이전수입은 국가균형발전특별회계보조금과 기금은 감소하는 반면 지방교부세와 국고보조금은 증가해 전체적으로 소폭 늘어날 것으로 시는 내다본다.

세출예산은 코로나19 장기화로 악화된 지역경제를 회복시키는 데 방점을 뒀다. 또 시민과의 약속사업, 신규 먹을거리 사업, 인구구조 변화 대응 사업에 예산을 집중한다는 방침이다.

분야별로는 복지예산이 올해 대비 2283억원 증가한 2조4133억 원으로 가장 큰 비중(37.9%)을 차지하고 경제 분야 중에선 과학기술에 올해보다 315억원(64.2%) 증액된 805억원이 편성됐다.

예산안은 시의회 의결을 거쳐 내달 14일 최종 확정될 예정이다.

허태정 대전시장은 “코로나19 위기 이전으로의 완전한 회복을 위해 내년은 여느 때 보다 재정의 역할이 클 수밖에 없다”며 “시는 적극적인 재정지출로 지역경제를 회복하고 선도형 경제로 전환하는데 중점을 둬 내년 예산안을 편성했다”고 말했다.

