누리호 뒤이을 차세대 우주발사체 '핵심 기술' 연구 시작한다

정부여당, 10일 당정협의 결과

내년 예산안에 편성하기로 합의

[아시아경제 김봉수 기자] 정부가 내년부터 누리호보다 성능이 뛰어난 100t급 이상의 엔진을 갖춘 차세대 고출력·재활용·첨단 로켓 개발을 본격화한다.

국회 과학기술정보방송통신위원회 여당 간사인 조승래 의원은 10일 오전 우주개발 관련 당정 협의를 갖고 이같은 내년 예산안 내용을 소개했다. 조 의원에 따르면, 정부는 이같은 내용이 포함된 '스페이스 챌린지' 사업을 위해 내년에 45억원, 2023년 75억원 등 총 120억원의 예산을 편성할 예정이다. 구체적으로 누리호가 사용한 75t급 액체엔진을 개량해 100t급 추력을 갖추고 재점화·추력 조절이 가능해 여러 번 사용할 수 있는 첨단 로켓을 개발한다는 것이다.

세계적으로도 이미 스페이스X의 팰컨9이나 중국의 창정 4호 등 재사용 로켓이 대세를 이루고 있다. 1회 발사당 최소 2000억원이 들어가는 비용을 최소화해야 6G나 위성인터넷, 위성항법시스템 구축을 위한 다량 위성 발사의 비용도 낮춰 경제성을 높일 수 있기 때문이다.

정부 여당의 이같은 결정은 본격적인 누리호 개량 사업에 앞서 핵심 기술에 대한 '선행 연구' 예산을 세우겠다는 의미로 해석되고 있다. 정부는 이미 지난해부터 약 2조5000억원대의 누리호 개량 사업을 추진해 예비타당성조사를 실시했지만 지난 8월 말 보류된 바 있다. 당시 현재 75t의 액체엔진을 82t으로 키우고 재활용 가능한 다단계 연소 사이틀 엔진을 장착한 로켓을 개발하겠다는 계획을 세웠지만 "우주발사체 시장에서의 전망이 어둡고 경쟁력이 없다"는 취지로 기각됐다.

대신 내년 10월 부터 4차례에 걸쳐 누리호를 더 발사해 신뢰도를 검증하자는 계획(약 6000억원) 통과돼 정부의 내년 예산안에 포함돼 있는 상태다.

한국형 위성항법시스템(KPS) 사업도 본격화한다. 현재 미국의 GPS에 대한 의존도를 낮춰 주권을 회복하고 안정성을 높이는 한편 보다 정밀한 시간, 장소, 위치 정보를 제공해 자율주행차량, 도심항공모빌리티 등 첨단 4차 산업혁명에서의 수요를 충당한다. 정부 여당은 이를 체계적으로 관리 운영하기 위한 법률 제정도 검토한다. 정부는 내년부터 2025년까지 3조7500억원을 투입해 7개의 위성을 쏘아 올려 한반도 및 인근 지역을 대상으로 지역을 대상으로 KPS 서비를 제공할 예정이다. 또 6G통신 위성사업에 대한 예비타당성 조사도 내년에 다시 추진하기로 했다.

김봉수 기자 bskim@asiae.co.kr