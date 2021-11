김해시, '위드 코로나'에 '굿-BUY' 할인판매전 소상공인 응원

13~14일 장유스포츠센터 젤미다목적구장서 소상공인 어울림한마당

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 김해시와 김해시소상공인연합회가 제6회 소상공인의 날(지난 11월 5일)을 기념해 13~14일 이틀간 장유스포츠센터 젤미다목적구장에서 '소상공인 어울림 한마당' 행사를 연다.

이번 행사는 '새로운 일상의 시작, 소상공인과 함께하는 대한민국'을 주제로 단계적 일상 회복 흐름에 발맞춰 2021 코리아세일페스타(1일~15일)와 연계한 '굿-Buy' 소상공인 우수제품 할인 판매전을 진행한다.

우수 소상공인 표창 수여와 지역특화상품 판매점, 소상공인정책 홍보 부스, 소상공인 법률·노무상담소 등 50개 부스 운영과 함께 소상공인과 주민이 함께 즐길 수 있는 여러 부대행사가 열린다.

양대복 김해 소상공인연합회장은 "소상공인의 날은 소상공인들에게는 생일과 같은 날"이라며 "코로나19로 어려운 소상공인들을 격려하고 우수제품을 착한 가격에 만날 수 있는 지역경제 살리기 행사에 많은 관심을 바란다"고 말했다.

허성곤 시장은 "소상공인은 누구보다 힘든 시기를 버티며 경제 현장을 지키고 있다"며 "소상공인의 경영 안정을 위한 정책들을 꼼꼼히 살피고, 완전한 일상 회복을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

