전남소방, 도민과 함께하는 '119안전체험한마당' 성료

심폐소생술 등 다양한 체험교육 진행

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전남소방본부(본부장 마재윤)는 도민과 함께하는 ‘119안전체험한마당’을 운영했다고 10일 밝혔다.

지난 5일부터 8일까지 열린 이번 체험한마당은 제74회 불조심 강조의 달을 맞아 순천 생태문화교육원 야외행사장에서 진행됐다.

겨울철 안전문화 확산을 위해 이동안전체험차량을 활용한 다양한 체험교육 및 심폐소생술 교육으로 이뤄졌다.

특히 올해는 위드 코로나 선언 이후 교육부가 주관한 제7회 대한민국 평생학습박람회 행사와 연계 추진해 진행해 풍성한 볼거리와 다양한 홍보를 펼쳤다.

도내 순천 새싹유치원 119청소년단원 등 70여명이 체험장을 찾아 지진 및 소화기 체험을 하는 등 행사 기간 동안 지역 주민 총 3000여명이 참여했다.

이동안전체험차량을 배치해 지진·화재대피 체험 및 소화기 시뮬레이션과 VR체험을 진행하고, 소방활동 사진 전시회와 화재 예방 캠페인, 심폐소생술 및 하임리히 체험교육 등이 진행됐다.

마재윤 소방본부장은 “불조심 강조의 달을 맞아 체험행사를 추진해 생활 속 안전사고에 대한 체험교육의 장을 마련, 도민들과 함께 공유하고 소통하는 화재 예방 환경 조성에 힘쓰겠다”고 말했다.

