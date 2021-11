10일 서울 종로구 참여연대 아름드리홀에서 소상공인 단체 및 참여연대 관계자들이 8개 온라인 플랫폼 불공정약관심사 청구 관련 기자회견을 하고 있다./강진형 기자aymsdream@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.