'고발 사주 의혹' 조성은 "정치인·검사, 정치적 이득 위해 제보자 모욕"

10일 고소인 자격 서울청 반부패수사대 출석

[아시아경제 정동훈 기자] 고발 사주 의혹 제보자인 조성은씨가 국민의힘 대선후보인 윤석열 전 검찰총장과 김웅 의원, 김기현 원내대표 등을 명예훼손 혐의로 고소한 사건과 관련해 경찰에 출석했다.

조씨는 10일 고소인 신분으로 서울 마포구 서울경찰청 반부패·공공범죄수사대에 출석하며 "현직 검사와 정치인들이 정치적 이득을 위해 공익제보자를 모욕했다"며 "용납할 수 없어 형사 고소 절차를 진행했다"고 말했다.

앞서 조 씨는 윤 전 총장과 김 의원이 기자회견 등에서 자신을 모욕했다며 명예훼손과 모욕 등 혐의로 검찰에 고소장을 냈고, 해당 사건은 경찰에 배당됐다.

조 씨는 이와 별도로 국민의힘 권성동 의원 등 현역 의원 6명에 대해서도 라디오와 SNS 등에서 자신의 명예를 훼손했다는 혐의 등으로 고소장을 제출했다.

정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr