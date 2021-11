[아시아경제 유인호 기자] 외교부는 중국이 한국 기업들과 기계약한 요소 물량 1만8700t에 대한 수출 절차가 진행될 것임을 확인했다고 10일 밝혔다.

외교부는 “최근의 요소 수급 차질과 관련해 중국산 요소 수입절차의 조속한 진행을 위해 다양한 채널로 중국 측과 소통한 결과” 라며“한국 기업들이 수출 전 검사를 신청한 일부 요소 물량의 검사가 완료됐다는 것을 중국 현지 공관에서 확인했다”고 설명했다.

