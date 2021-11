농협은행, 유튜브 라이브로 ‘SNS 팔로어 300만’ 축하 행사

[아시아경제 성기호 기자] NH농협은행이 사회관계망서비스(SNS) 팔로어 300만 기념 축하 행사를 유튜브 라이브로 가졌다고 10일 밝혔다.

이번 유튜브 라이브는 전일 본점 스튜디오에서 개그맨 홍인규가 MC를 맡고, 권준학 은행장, 직원 홍보모델, NH튜버 등이 출연했다. 광고모델 강하늘, 한소희, 프로골퍼 문경준, 박민지, 당구팀 NH그린포스 등의 축하 영상을 시작으로 농협은행 SNS와 함께한 고객 사연 소개, 농협은행 관련 퀴즈를 풀며 약 3000여명의 고객이 참여해 1만3000건의 댓글을 남겼다.

사연 응모자 중 1등으로 뽑힌 박규희 고객은 전화 연결을 통해 농협은행 유튜브에서 우연히 ‘세대를 이어 함께하는 농협은행’ 영상을 보고, 자신의 얘기 같아 깊게 공감하고 되돌아보는 계기가 됐다며 고마움을 표했다.

권준학 은행장은 “라이브 방송이 처음이라 떨렸지만, 농협은행과의 소중한 인연을 듣고 퀴즈도 풀면서 고객과 만나 소통할 수 있어 즐겁고 뜻깊은 시간이었다”며 “앞으로 더욱 유익하고 재밌는 콘텐츠로 보답하겠다”고 말했다.

