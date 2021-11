뉴욕증시, 랠리 부담감·CPI 경계감 '9일만에 하락반전'

[아시아경제 박병희 기자] 뉴욕증시가 랠리에 대한 부담감, 물가 지표에 대한 경계감 탓에 9거래일 만에 하락 반전했다.

9일(현지시간) 뉴욕증권거래소(NYSE) 다우 지수는 전거래일 대비 112.24포인트(0.31%) 하락한 3만6319.98로 거래를 마감했다.

S&P500지수는 16.45포인트(0.35%) 떨어진 4,685.25를, 기술주 중심의 나스닥 지수는 95.81포인트(0.60%) 밀린 1만5886.54로 장을 마쳤다.

연일 사상최고치를 기록하면서 투자자들의 차익 실현에 대한 욕구가 한껏 고조된데다 10일 미국과 중국의 10월 소비자물가지수(CPI)가 동시에 발표된다는 경계감이 지수 하락 요인이 됐다.

CPI의 선행지표인 생산자물가지수(PPI)가 크게 오르면서 CPI에 대한 부담감이 커졌다. 이날 미 노동부는 10월 PPI가 전월 대비 0.6%, 전년동월대비 8.6% 올랐다고 발표했다.

아메리칸 트러스트의 제리 브락맨 최고투자책임자(CIO)는 "대단했던 8일 연속 상승에 대한 당연한 반응"이라며 지수 하락에 크게 신경쓸 필요가 없다고 밝혔다.

테슬라 주가가 두 자릿수 급락을 기록한 점도 지수에 부담이 됐다.

테슬라는 일론 머스크 최고경영자(CEO)의 지분 매각 우려로 11.99% 급락했다.

제너럴일렉트릭(GE)은 3개 회사로 분사한다는 발표 이후 2.65% 상승했다.

로블록스는 분기 매출이 급증하면서 42.23% 폭등했다.

비트코인 가격이 다시 사상 최고치를 기록하면서 코인데스크는 0.98% 올랐다.

