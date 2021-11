광주 서구, 13일 김광호 PD 초청 ‘교육콘서트’ 개최

[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 광주광역시 서구(구청장 서대석)는 오는 13일 오전 10시 서구청 2층 들불홀에서 ‘2021년 제3회 부모와 자녀가 함께하는 교육콘서트’를 실시간 온-오프라인 강연으로 개최한다고 9일 밝혔다.

이번 교육콘서트는 EBS 정책기획센터장 김광호 PD를 초청해 ‘당신이 모르는 부모 역할, 자녀의 미래를 좌우한다’라는 주제로 진행된다.

김광호 PD는 EBS〈60분 부모〉제작과 다큐프라임〈마더쇼크〉〈오래된미래, 전통육아의 비밀〉〈파더쇼크〉〈가족쇼크〉등 다수의 부모관련 프로그램 제작과 부모교육 강의로 학부모들로부터 많은 공감을 얻고 있다.

신청은 서구청 홈페이지를 통해 신청하면 된다.

서구 관계자는 “AI로 대변되는 4차산업혁명 시대, 자녀의 미래를 위해 필요한 진정한 부모의 역할에 대한 해답을 찾아보는 시간이 될 것이다”며 “앞으로도 학부모와 자녀가 함께 참여할 수 있는 다양한 주제의 교육콘서트를 운영해 나가겠다”고 말했다.

자세한 사항은 교육청소년과로 문의하면 된다.

아시아경제 호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr