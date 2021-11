컴퍼니합, '비발디파크 윈터에디션' 패키지 판매.

겨울철 이용 가능한 비발디파크 올인클루시브 숙박 패키지 판매

객실 및 조식뷔페·인피니티풀·액티비티 등 포함

[아시아경제 김유리 기자] 컴퍼니합이 카카오메이커스와 '비발디파크 윈터에디션' 패키지를 선보인다고 9일 밝혔다.

카카오메이커스에서 오는 12일까지 선보이는 '비발디파크 윈터에디션' 패키지는 강원 홍천 '소노호텔앤리조트'를 이용할 수 있는 상품으로 설 연휴를 포함해 12월17일부터 오는 2월28일까지 숙박이 가능하다. 가격은 최저 18만원대부터 구성됐다.

이번 패키지는 소노벨 비발디파크 객실부터 조식뷔페 식사권, 액티비티 6종(곤돌라, 비발디포레스트, 레전드 히어로즈, 범퍼카, 회전목마, UFO) 등을 4인 가족 기준(성인 2, 소인 2)으로 제공한다는 것이 특징이다.

비발디파크 내 부대시설을 이용할 수 있는 4인 베네핏도 제공한다. 비발디파크 스키월드에 위치한 스노위랜드 또는 스키리프트 2시간권 중 하나, 대형 놀이시설인 앤트월드 1시간 이용권 또는 인피니티풀 이용권 중 하나를 선택할 수 있다.

자세한 사항은 카카오메이커스에서 확인할 수 있다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr