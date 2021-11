수출中企 최대고민 '물류비'…중기 옴부즈만 "지원 예산 확충 건의"

박주봉 중기 옴부즈만 "수출기업 애로사항 관계 부처와 적극 협의"

[아시아경제 김종화 기자] 박주봉 중소기업 옴부즈만(차관급)은 9일 "물류대란으로 어려움을 겪는 수출기업을 위해 내년에도 예산을 확충해 지원할 수 있도록 현장 목소리를 전달하겠다"고 밝혔다.

박 옴부즈만은 이날 코트라와 함께 개최한 대구경북지역 '제4회 해외진출기업 규제·애로 간담회' 자리에서 이같이 밝히고 "관계부처와 협력해 실효성 있는 방안을 마련하겠다"고 약속했다.

이번 간담회는 코로나19로 수출에 어려움을 겪고 있는 중소기업들의 규제·애로를 청취하기 위해 마련된 자리로 부산, 대전, 전주 등에 이어 올해 5번째 방문지역이 대구다. 이날 간담회에는 이병헌 대통령비서실 중소벤처비서관, 김한식 대구경북지방중소벤처기업청장, 한국무역협회 대구경북지역본부장, 코트라 대구경북지원단장 등이 참석했다.

중소기업들은 급등한 물류·운송비 상승을 올해 가장 큰 애로사항으로 꼽았다. 코로나19로 불거진 물류대란 여파가 연중 이어지고 있는 가운데 운송비와 창고 보관비 등 기업 부담 비용이 크게 늘고 있다는 호소가 줄을 이었다.

자동차부품을 수출하고 있는 M사는 "급격한 물류비 상승으로 올해 수출이 중단되었는데 앞으로도 상황이 낙관적이 않다"고 했고, 해외시장 진출을 준비하고 있는 패션의류·악세사리 판매기업 S사는 "해외바이어들에게 수시로 제품 샘플을 보내고 있는데, 코로나19 이후 해외운송비가 이전보다 너무 많이 들어 신규바이어를 적극적으로 발굴하기 어렵다"고 호소했다.

이에 박 옴부즈만은 "물류대란으로 어려움을 겪는 수출기업을 위해 중소벤처기업부와 산업통상자원부는 올해 '물류전용 수출바우처사업'을 신설했다"고 소개하고, "내년에도 예산을 확충해 지원할 수 있도록 현장 목소리를 전달하겠다"고 답변했다.

박 옴부즈만은 S사에 대해 해외바이어에게 발송하는 샘플 배송 비용을 일부 지원하는 코트라의 '샘플 테스트 마케팅' 사업을 통해 기업은 최대 300만원까지 지원받을 수 있다고 소개하기도 했다.

이 외에도 참석자들은 △임산물 가공식품 수출 관련 애로사항 지원, △수출바우처 서비스별 사용액 상한 제한 완화, △영세 중소기업 금융지원 확대, △비수도권 지역 구인난 완화를 위한 인건비 지원 필요, △지사화사업 참가 기회 확대 등의 애로사항을 건의했다.

박 옴부즈만은 "중소기업의 고충을 듣고 필요한 것을 만들어내는 게 옴부즈만의 책임이자 의무"라면서 "관계부처와 협력해 실효성 있는 방안을 마련하겠다"고 말했다.

