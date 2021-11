카카오엔터프라이즈·동원디어푸드, AI기반 커머스·물류 혁신 협약

[아시아경제 강나훔 기자] 카카오엔터프라이즈는 동원디어푸드와 인공지능(AI) 기반 커머스 플랫폼 및 물류 서비스 혁신을 위한 업무 협약을 맺었다고 9일 밝혔다.

두 회사는 이번 협약을 바탕으로 동원디어푸드가 운영하는 식품 전문 온라인몰 ‘동원몰’과 신선 HMR 전문몰 ‘더반찬&’ 등에 카카오엔터프라이즈의 IT 기술을 적용, 고객 중심 온라인 쇼핑 서비스와 AI 기반 물류 환경을 구축해나가기로 했다.

카카오엔터프라이즈는 AI?클라우드 등 디지털전환 기술 및 서비스 노하우를 제공해 동원디어푸드 커머스 플랫폼의 물류 혁신, 운영 효율화, 구매경험 개선을 지원할 예정이다.

이에 따라 동원디어푸드의 재고 관리, 물류 운영, 고객상담 등 서비스 전반에 AI 기술을 적용한다. 고객 데이터를 기반으로 한 초개인화 추천 서비스와 신선 식품 ‘다이나믹 프라이싱(Dynamic Pricing)’ 제도를 도입, 개별 고객들의 취향과 시장 상황을 고려한 탄력요금제를 적용해 고객에게 타임세일, 특가제품 등 차별화 된 구매 경험을 제공할 수 있게 된다.

이와 함께 인공지능?빅데이터를 기반으로 한 물류 운영 환경을 혁신해 효율성을 제고해나갈 계획이다. 카카오엔터프라이즈의 물류 생태계 플랫폼을 적용, 주문부터 배송까지 모든 물류 프로세스를 가시성있게 재설계하고 다양한 솔루션 및 기술로 상품?재고 관리를 AI 예측 모델에 따라 효율적으로 진행한다. 다양한 물류 리소스를 유연하게 활용하고 물류 효율을 높일 수 있다.

수요를 파악하고 고객 소통을 위한 IT 인프라도 구축한다. 카카오엔터프라이즈의 AI 컨택센터(AICC)와 챗봇을 도입해 고객의 문의를 보다 빠른 시간에 최적의 답변을 통해 해결하는 등 운영 전반을 효율적으로 개선한다.

이외에도 두 회사는 AI·빅데이터·클라우드 등을 적극적으로 활용하고, 디지털전환 대응, 운영개선, 품질경영 가속화 영역에서 시너지 창출을 위한 공동 연구 및 개발·운영 등을 위해 협조할 예정이다.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr