[아시아경제 오주연 기자] 이재명 더불어민주당 대선후보가 아내 김혜경씨의 낙상사고로 9일 예정된 일정을 전면 취소했다.

이날 민주당은 이 후보의 아내 김 씨가 낙상사고로 경기도의 한 병원에 입원했다면서 이같이 밝혔다.

이 후보는 이날 가상자산 관련 간담회, 청년 소방대원 오찬, 한국여성대회 등에 참석할 예정이었다.

민주당 측은 "이 후보는 사전 약속을 지키지 못한 것에 대해 모든 관계자에게 송구하다는 뜻을 전했다"고 했다.

