롯데푸드, ‘카페 파티시에’ 아이스크림 3종 출시

[아시아경제 이승진 기자] 롯데푸드가 베이커리 제품을 아이스크림으로 재현해 겨울 아이스크림 시장을 공략한다.

롯데푸드는 디저트 콘셉트의 아이스크림 브랜드 ‘카페 파티시에’를 출범하고 제품 3종을 출시했다고 9일 밝혔다.

‘카페 파티시에’는 카페와 제빵사를 뜻하는 파티시에의 합성어다. 고품질 원료를 사용해 베이커리 카페에서 즐기는 맛을 아이스크림으로 구현한 것이 특징이다.

이번에 출시된 제품은 카페 파티시에 애플파이바, 쑥라떼바, 슈크림바 총 3종이다.

‘카페파티시에 애플파이바’는 빵집에서 먹던 애플파이를 아이스크림으로 즐길 수 있도록 만든 제품이다. ‘카페파티시에 쑥라떼바’는 달콤 쌉쌀한 쑥라떼를 아이스크림으로 재현한 제품이다.

‘카페파티시에 슈크림바’는 베이커리 카페에서 만나던 슈크림을 아이스크림으로 재탄생시킨 제품이다. 커스터드 아이스크림에 통밀 쿠키와 슈크림 시럽을 넣었다.

롯데푸드 관계자는 “카페 파티시에는 겨울에 특히 잘 어울리는 디저트 콘셉트의 아이스크림”이라며 “기존에 맛보지 못한 고급스러운 맛을 느끼실 수 있을 것”이라고 말했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr