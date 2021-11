[e공시 눈에 띄네] 코스닥-8일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ 아난티 아난티 025980 | 코스닥 증권정보 현재가 12,250 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 12,100 2021.11.09 07:50 장시작전(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정예상 불가능한 북한의 행보에도…화해 가능성 주목하는 남북경협주“지에스이” 제가 말씀드렸죠? 4조 잭팟 터질 후속株! 선착순 공개 close = 한라홀딩스 한라홀딩스 060980 | 코스피 증권정보 현재가 51,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 49,950 2021.11.09 07:50 장시작전(20분지연) 관련기사 한라, 한라홀딩스로부터 우선주 250억어치 매입한라홀딩스, 2차전지 분리막 전문기업에 전략투자 단행한라홀딩스, 자회사 위코 주식 1340억원에 추가취득 close 와 제주도 묘산봉 관광단지 내 리조트 개발사업 관련 MOU 체결

◆ 현대바이오랜드 현대바이오랜드 052260 | 코스닥 증권정보 현재가 18,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 18,550 2021.11.09 07:50 장시작전(20분지연) 관련기사 현대백화점그룹 7개 상장사, ESG 평가서 '통합 A' 등급 획득현대바이오랜드, 탈모 방지 조성물 관련 특허권 취득SK바이오사이언스 등 5종목 코스피200 신규 편입 close ='용암해수 천연 미네랄 발효 효소 제조방법 및 이를 이용해 제조한 효소식품' 특허 취득

◆ 아이엠 아이엠 101390 | 코스닥 증권정보 현재가 920 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 928 2021.11.09 07:50 장시작전(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정"카카오톡 종목 추천" 진짜 무료라고?[e공시 눈에띄네]코스닥-9일 close =10대1로 무상병합 방식으로 보통주 6047만895주 감자 결정

◆ 원익홀딩스 원익홀딩스 030530 | 코스닥 증권정보 현재가 5,090 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 5,130 2021.11.09 07:50 장시작전(20분지연) 관련기사 원익홀딩스, 2Q 매출액 24% 증가…영업익 10%↓[클릭 e종목]"원익IPS, 장비 투자자 필수 보유 종목"원익IPS, 2분기 영업익 1008억...전년비 96.6% ↑ close =올해 3분기 연결 기준 잠정실적 매출 1661억원, 영업이익 172억원

◆ 엔켐 엔켐 348370 | 코스닥 증권정보 현재가 86,200 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 89,300 2021.11.09 07:50 장시작전(20분지연) 관련기사 정부 전폭지원! 전기차 390조 시장 독점한다! 내일 바로 上, 上수익률 신화! “제2의 진원생명과학” 찾았습니다! 또 한 번 신기록 달성!엔켐, 전기차용 전해액 8.5만t→22.5만t 증설…전고체 전해질 사업 진출 close =중국 자회사 엔켐 케미컬 뉴 매터리얼즈(ENCHEM Chemical New Materials Co.,Ltd)에 593억원 규모 현금 출자

◆ GRT GRT 900290 | 코스닥 증권정보 현재가 951 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 951 2021.11.09 07:50 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-3일[e공시 눈에 띄네] 코스닥-5일GRT, 국내 상장 중국기업 테마 상승세에 10.33% ↑ close =관리종목에서 외국기업으로 소속부 변경

◆ 라닉스 라닉스 317120 | 코스닥 증권정보 현재가 7,910 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 8,020 2021.11.09 07:50 장시작전(20분지연) 관련기사 [포스트 IPO] 코로나19에 중국 진출 '멈칫'…성장 멈춘 '라닉스'라닉스, 자율주행차 테마 상승세에 7.63% ↑라닉스, 커뮤니티 활발... 주가 1.9%. close ='헤드 유닛 연동형 전자요금징수 장치' 특허 중국에서 취득

◆ 헬릭스미스 헬릭스미스 084990 | 코스닥 증권정보 현재가 24,250 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 24,200 2021.11.09 07:50 장시작전(20분지연) 관련기사 美 통증치료 전문지 PPM, 헬릭스미스 엔젠시스 소개헬릭스미스, ‘바이오 유럽 2021’ 참가헬릭스미스, 세포·유전자치료 업계 최고 컨퍼런스서 파이프라인 현황 발표 close ='샤르코-마리-투스병' 치료제 제1/2a상 임상시험 톱라인 데이터 발표

◆ 신원종합개발 신원종합개발 017000 | 코스닥 증권정보 현재가 12,100 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 9,320 2021.11.09 07:50 장시작전(20분지연) 관련기사 "쎄미시스코" 149 % 누적 수익 중! 후속 종목 4개 공개! 2시간 후 마감!마지막 남은 윤석열 황금株 "ㅇㅇㅇ" 입수[특징주]대선 대진표 확정…윤석열 관련주 급등 close =기타자금 조달 위해 총 150억원 규모 전환사채 발행 결정

◆ 테고사이언스 테고사이언스 191420 | 코스닥 증권정보 현재가 23,750 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 23,800 2021.11.09 07:50 장시작전(20분지연) 관련기사 테고사이언스, 20억 규모로 세포치료제 위탁개발생산계약 체결테고사이언스, 화장료 조성물 관련 일본특허 취득테고사이언스, 3분기 영업이익 7억3800만원…전년동기대비 271%↑ close =올해 3분기 연결 기준 잠정실적 매출 21억원, 영업이익 4300만원

◆ 피플바이오 피플바이오 304840 | 코스닥 증권정보 현재가 17,050 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 16,850 2021.11.09 07:50 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-10일[e공시 눈에 띄네]코스닥-20일[e공시 눈에 띄네]코스닥-21일 close =싱가포르 올에이츠(All Eights Pte Ltd)와 20억원 규모 알츠하이머 검진키트 공급계약 체결

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr