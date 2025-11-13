피플바이오, 40억원 규모 유상증자 결정

피플바이오 피플바이오 304840 | 코스닥 증권정보 현재가 1,728 전일대비 129 등락률 +8.07% 거래량 2,196,757 전일가 1,599 2025.11.13 16:30 기준 관련기사 [특징주]레켐비 매출확대 기대…피플바이오, 7%대↑[특징주]피플바이오, 유럽 진출 교두보 마련 '치매, 빨리 포착해야 낫는다'…생태계 조성으로 치료 패러다임 혁신 전 종목 시세 보기 close 가 운영자금을 목적으로 한 40억원 규모 유상증자를 결정했다고 13일 공시했다.

신주 수는 보통주 279만9160주이며 주당 발행가액은 1429원이다. 증자방식은 제3자배정증자다.





김영원 기자 forever@asiae.co.kr



