[특징주]피플바이오, 감사의견 '적정'에 상한가

알츠하이머 혈액 진단 기업 피플바이오 피플바이오 close 증권정보 304840 KOSDAQ 현재가 1,271 전일대비 293 등락률 +29.96% 거래량 937,745 전일가 978 2026.04.09 10:38 기준 관련기사 코스피, 4거래일 만에 하락 마감…4100선으로 후퇴 피플바이오, 40억원 규모 유상증자 결정 [특징주]레켐비 매출확대 기대…피플바이오, 7%대↑ 전 종목 시세 보기 가 감사보고서 '적정' 의견을 받은 가운데 장 초반 상한가를 기록했다.

9일 오전 9시47분 기준 피플바이오는 전 거래일 대비 29.96%(293원) 오른 1271원에 거래되고 있다.

피플바이오는 7일 지난해 사업연도 감사보고서에서 외부감사인으로부터 감사의견 '적정'을 받았다. 이번 결과로 재무 리스크가 해소되면서 투자심리를 부추긴 것으로 보인다.

AD

소속부도 벤처 수시 요건 충족 인증 자격을 취득하며 전날부터 투자주의환기종목에서 벤처기업부로 변경됐다.

황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>