[특징주]피플바이오, 감사의견 '적정'에 상한가
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알츠하이머 혈액 진단 기업 피플바이오 피플바이오 close 증권정보 304840 KOSDAQ 현재가 1,271 전일대비 293 등락률 +29.96% 거래량 937,745 전일가 978 2026.04.09 10:38 기준 관련기사 코스피, 4거래일 만에 하락 마감…4100선으로 후퇴 피플바이오, 40억원 규모 유상증자 결정 [특징주]레켐비 매출확대 기대…피플바이오, 7%대↑ 가 감사보고서 '적정' 의견을 받은 가운데 장 초반 상한가를 기록했다.
9일 오전 9시47분 기준 피플바이오는 전 거래일 대비 29.96%(293원) 오른 1271원에 거래되고 있다.
피플바이오는 7일 지난해 사업연도 감사보고서에서 외부감사인으로부터 감사의견 '적정'을 받았다. 이번 결과로 재무 리스크가 해소되면서 투자심리를 부추긴 것으로 보인다.
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소속부도 벤처 수시 요건 충족 인증 자격을 취득하며 전날부터 투자주의환기종목에서 벤처기업부로 변경됐다.
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