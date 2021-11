수원시, 학대아동 전담병원에 '화홍병원·동수원병원' 지정

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기 수원시가 학대아동 치료 등을 위한 전담병원으로 화홍병원(권선구 호매실동)과 동수원병원(팔달구 우만동)을 지정했다.

수원시는 8일 시청 상황실에서 화홍병원·동수원병원 및 수원시아동학대대응정보연계협의체와 아동학대 전담의료기관 지정 협약을 체결하고 피해 아동 치료와 입원이 필요한 아동에게 병실을 제공하는 등 신속한 의료 서비스를 지원하기로 했다고 밝혔다.

또 학대 피해가 의심되는 아동을 발견하면 의사 소견서(진단서)를 발급해 아동이 보호받도록 협조하기로 했다.

수원시아동학대대응정보연계협의체는 매달 한 차례 정기회의를 열고, 사건이 발생하면 수시로 회의를 개최해 아동학대 신고접수 현황·위기 아동 등에 대한 정보를 공유하고, 피해 아동의 보호·지원 방안을 논의한다.

이날 협약식에는 염태영 수원시장, 전덕규 화홍병원 이사장, 이병욱 동수원병원장, 오상택 수원남부경찰서장, 조성복 수원중부경찰서장, 김병록 수원서부경찰서장, 황윤규 경기도수원교육지원청 교육장, 안소영 수원아동보호전문기관장이 참석했다.

염태영 시장은 "아동학대는 피해를 막는 게 중요하지만, 피해가 발생했을 때는 이를 최소화하고 대책을 마련해야 한다"며 "화홍병원·동수원병원 의료진이 피해 아동을 지원하는 데 큰 힘이 될 것으로 기대한다"고 했다.

