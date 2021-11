CJ제일제당, 분기 매출 첫 4조원 돌파…식품·바이오 사업 글로벌 실적 호조

[아시아경제 이승진 기자] CJ제일제당이 올해 3분기 식품 원가 상승 압박 속에서도 고수익 제품 비중 확대 등의 수익 개선 노력으로 견고한 실적을 거뒀다.

CJ제일제당은 8일 실적발표를 통해 3분기 매출이 전년 동기 대비 8.1% 증가한 6조 8541억 원, 영업이익은 7.7% 늘어난 4332억 원(대한통운 포함 연결기준)을 달성했다고 밝혔다.

CJ대한통운 실적 제외시 매출은 전년 동기 대비 12.7% 성장한 4조 2243억 원, 영업이익은 3.3% 늘어난 3222억 원을 기록했다. 분기 매출 4조 원을 돌파한 것은 처음으로, 양대 축인 식품과 바이오 사업 글로벌 실적 호조가 성장을 견인했다.

식품사업부문은 2조 5790억 원(전년비 +7.9%)의 매출과 1860억 원의 영업이익(전년비 +5.8%)을 달성했다. 국내는 비비고?햇반?고메 브랜드를 앞세운 가정간편식(HMR)이 압도적 시장지위를 유지했다. 미국, 일본, 중국 등 해외에서는 만두?미초를 비롯한 K-푸드 전략 제품의 판매확대가 매출 성장세로 이어졌다. 미국 슈완스를 포함한 해외 매출은 전년 대비 10.3% 성장한 1조 1,254억 원을 기록했다.

영업이익의 경우, 글로벌 인플레이션으로 원가 부담이 급증했음에도 불구하고 비용 효율화?고수익 채널·제품 집중 등의 노력을 통해 양호한 수익성을 유지했다. 성장 경로를 다각화한 전략도 주효했다. 가공식품의 온라인 및 편의점 매출이 각각 33%, 15% 늘었고, 온라인?B2B?편의점 경로 매출이 전체 가공식품 매출에서 차지하는 비중도 30%를 넘었다.

글로벌 그린바이오 시장을 선도하며 화이트?레드바이오로 영역을 확장하고 있는 바이오사업부문은 전년대비35.4% 늘어난 1조 442억 원의 매출과 60.9% 증가한 1274억 원의 영업이익을 기록했다. 바이오사업부문 분기 매출이 1조 원을 넘긴 것은 이번이 처음이다. 세계 각지에 퍼져있는 생산거점에서 다양한 품목을 공급할 수 있는 ‘호환 생산’ 능력을 토대로 외부 환경 변화에 기민하게 대응하면서 글로벌 시장 지배력을 확보한 것이 주효했다. 차별화된 기술마케팅을 기반으로 사료·축산 시장 ‘저조단백 트렌드’를 주도했고, 알지닌, 테이스트엔리치 등의 고부가가치 스페셜티 제품을 육성하는 전략도 성과로 이어졌다고 CJ제일제당은 설명했다.

CJ Feed&Care(사료 및 축산)는 6011억 원(전년비 +2.2%)의 매출을 올렸고, 영업이익은 88억 원(전년비 -84.5%)을 기록했다. 곡물가 상승 등으로 원가 부담이 커졌고, 베트남 지역 돈가가 하락했지만 가축 질병에 대응하는 첨단 방역 역량과 고부가가치 사료 성장 전략 등을 통해 수익성 하락을 최소화했다.

CJ제일제당 관계자는 “곡물가?운임비용 상승을 비롯한 전방위적 위기 상황속에서도 과감한 체질개선을 통해 내실있는 성장을 이어가고 있다”며, “지속적인 신성장동력 발굴과 혁신제품 개발, 전략적 R&D 투자 등으로 미래를 준비하고, 성장을 가속할 것”이라고 밝혔다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr