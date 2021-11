임실엔치즈낙농특구, 지역특구평가서 ‘우수특구’ 선정

[임실=아시아경제 호남취재본부 박노식 기자] 전북 임실엔치즈낙농특구가 전국 우수특구로 선정되는 쾌거를 이뤘다.

군은 중소벤처기업부가 실시한 ‘2021년 지역 특구 운영성과 평가’에서 임실엔치즈낙농특구가 전국 2위급인 우수특구로 선정, 국무총리 표창과 1억5000만원의 포상을 받게 됐다고 8일 밝혔다.

중소벤처기업부는 전국 195개 지역 특구를 대상으로 서면 평가와 현장평가, 발표평가 등 전반적인 운영성과 평가를 심도 있게 진행, 최우수와 우수, 장려 등 9개 특구를 최종 선정했다.

올해 평가는 특히 전국에서 대국민 평가단 50명을 선발해 평가에 직접 참여하게 함으로써 이전 평가보다 공정성을 더 확보했다는 점에서 의미가 크다.

지난 2016년도에 지정된 임실엔치즈낙농특구는 면적 76만5천㎡에 임실치즈테마파크를 중심으로 임실치즈&식품연구소 및 임실N치즈클러스터 등 관련 기관과 유가공업체 등을 운영해 지난해 19개의 기업 유치와 190명의 일자리 창출, 매출액 324억원의 성과를 거뒀다.

또 임실치즈&식품연구소 주도의 연구·개발을 추진해 9종의 신제품을 개발하고 7건의 특허등록 및 10건의 상표등록을 통한 제품개발 성과를 이뤄냈다.

‘임실N치즈축제’는 2020~2022 문화관광축제 지정과 4년 연속 전라북도 최우수 축제로 선정됐다.

치즈 공동브랜드‘임실N치즈’는 8년 연속 대한민국 대표브랜드 대상을 수상하는 등 한국 치즈의 메카로서 위상이 강화됐다.

임실N훈연치즈 제조시설과 치즈이용식품 가공공장 등 가공기반 구축으로 생산성을 향상시켰으며, 임실N치즈카페 및 휴게소 판매장, 체험장을 확대 운영, 치즈산업 홍보 및 유통 판매로 지역경제 활성화에 크게 기여했다.

특히 지난해 코로나19 위기 속에서도 관내 유가공업체 판로확보를 위해 추진한 도농교류상생장터 등 직거래 판촉 활동과 비대면 소비패턴에 발맞춘 온라인몰 운영 활성화 전략 등 코로나 위기 극복을 위한 적극적인 대응 노력이 높게 평가됐다.

심민 군수는 “군의 대표적인 특화자원인 임실N치즈가 다시 한번 전국적으로 인정받게 됐다”며 “앞으로도 임실엔치즈낙농특구가 지역의 미래 발전을 견인하는 가시적인 성과를 내고, 지속적으로 성장해 지역경제를 이끌어 나갈 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

