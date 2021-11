파스쿠찌, 2021 크리스마스 시즌 제품 및 플래너 출시

[아시아경제 이승진 기자] 파스쿠찌가 2021 크리스마스 시즌 제품을 출시한다고 8일 밝혔다.

파스쿠찌는 ‘파스쿠찌와 함께하는 놀라운 크리스마스’를 주제로 신제품 음료 2종 및 2022년 플래너 키트를 선보인다.

신제품 음료 2종은 ‘진저쿠키 카페라떼’, ‘윈터 초코 라떼’이다.

2022년 플래너는 인기 일러스트 브랜드 ‘무직타이거'와 협업했다. 호랑이 해를 맞아 호랑이 캐릭터 ‘뚱랑이’ 를 활용했고, 재생지를 활용한 친환경 내지를 사용한 것이 특징이다. 다이어리 꾸미기가 가능한 스티커와 미니 캘린더를 세트로 구성했다.

파스쿠찌는 크리스마스 제품 출시를 기념해 다양한 프로모션을 진행한다. 11일까지 매장 방문 시, 모든 해피포인트 고객에게 크리스마스 신제품 음료 2000원 혜택을 제공한다. 31일까지 해피포인트 모바일 어플리케이션에서 음료 4잔 스탬프 적립 시, ‘아메리카노 쿠폰’을 증정한다.

파스쿠찌 관계자는 “이탈리아 감성을 반영한 파스쿠찌만의 개성 넘치는 크리스마스 제품을 선보였다”며 “앞으로도 정통 이탈리안 에스프레소 브랜드에서만 경험할 수 있는 행사를 꾸준히 진행할 것”이라고 말했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr