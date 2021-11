美 국무부 동아태 차관보, 취임 후 첫 방한…종전선언 거론될까

[아시아경제 송승섭 기자]대니얼 크리튼브링크 미국 국무부 동아시아·태평양 담당 차관보가 취임 후 처음 한일 양국을 방문한다.

주요 외신에 따르면 4일(현지시간) 미 국무부는 크리튼브링크 차관보가 오는 10~12일 방한한다고 밝혔다. 일본은 이보다 앞선 7~10일 순방할 예정이다.

동아태 차관보는 국무부에서 한국과 중국, 일본과 밀접하게 연관된 정책을 실무적으로 총괄하는 직책이다. 지난 9월말 상원 인준을 받았는데 담당 지역을 찾는 건 이번이 처음이다.

크리튼브링크 차관보는 11일 오전 여승배 외교부 차관보와 만날 계획이다. 한국 당국자들과 상견례 차원의 회동도 한다. 주로 한·미 관계와 북미 간 대화 재개 방안 등의 의제가 대화 테이블에 오를 전망이다. 또 대북 방안으로 한국 정부가 추진하는 종전선언도 거론될 가능성이 높다.

미 국무부는 크리튼브링크 차관보가 한일 고위당국자를 만나 동맹으로서의 약속을 재확인할 것이라고 밝혔다. 또 인도 태평양 지역에서 번영 증진을 위해 협력의 중요성을 강조하겠다고 덧붙였다. 미국으로서는 중국 견제를 위해 한일이 관계를 개선하고 상호 간 협력해야 할 필요가 있다. 바이든 행정부도 ‘공급망 전략’과 민주주의 ‘가치외교’ 등을 쏟아내고 있는 만큼 동맹국의 능동적 참여가 필수적이다.

국무부는 이번 순방을 설명하면서 미국과 동맹국(한·일)들이 “21세기의 가장 심각한 글로벌 도전 과제들에 대응하기 위해 함께 노력하고 있다”고 강조했다.

