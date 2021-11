“영화관·지하철 바이러스 오염 잡아낸다” … 신라대, ‘탄소 융·복합소재 부품 실증사업’ 선정

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 신라대학교 화학공학과·신소재공학부 연구팀이 한국탄소산업진흥원과 산업통상자원부가 지원하는 ‘2021년도 탄소 융복합 소재 부품 실증 사업’에 최종 선정됐다고 5일 밝혔다.

이번 사업은 탄소중립과 탄소경제 기반 6대 탄소소재의 시장 창출과 기술 확산을 위한 신규 과제 사업으로 신라대 연구팀은 산·학·연 기술 수요 조사 부문에 뽑혔다.

화학공학과 배상대, 전기완 교수와 신소재공학부 심영석 교수, 산학협력단 사업지원팀 정재용 박사로 구성된 연구팀은 1년 6개월 동안 4억6000만원의 사업비를 지원받고 수요자 중심의 제품 사업화를 위한 탄소 융복합 소재 부품 실증 지원 연구를 추진하게 된다.

연구팀은 힘펠, 카본솔루션, 유니즌 등 기업과 함께 필터에 적용할 수 있고 항균·항바이러스 기능이 강화된 활성탄 필터와 환기 방역 공청 환기시스템 다중이용시설 실증을 진행한다.

영화관, 공연장, 지하철, 대형마트 등 사람이 많이 모이는 공간이 주요 연구대상이다.

다중이 있는 곳이어서 공기가 오염되기 쉽고 실내공기는 호흡, 기침, 재채기에 의한 세균과 바이러스, 옷과 신발 등의 먼지를 포함해 다양한 경로로 오염된다. 환기와 공기청정기 시스템의 역할이 매우 중요한 것이다.

공기청정기는 활성탄 필터를 이용해 유해가스를 흡착하고 제거하는 기능을 한다.

신라대 연구팀은 기능성이 강화된 활성탄소 합성 및 대량 생산을 통해 코로나19와 같은 바이러스의 실내공기 전파 위험을 줄이는 공기청정기를 개발할 예정이다.

배상대 교수는 “항균·항바이러스 기능성이 강화된 활성탄소를 대량 생산해 실내공기 오염을 줄이고 안전하고 청정한 실내 공간을 만들겠다”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr