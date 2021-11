컴투스, 블록체인 게임 플랫폼 기업 '미씨컬 게임즈' 투자

[아시아경제 부애리 기자] 컴투스가 미국의 블록체인 플랫폼 기업 '미씨컬 게임즈'에 투자했다고 5일 밝혔다.

컴투스는 최근 '애니모카 브랜즈', '캔디 디지털', '더 샌드박스', '업랜드' 등 블록체인과 메타버스 산업을 선도하고 있는 해외 기업에 투자를 지속하고 있다.

'미씨컬 게임즈'는 자체 개발한 '미씨컬 이코노믹 엔진'과 '미씨컬 마켓플레이스' 기반의 플랫폼을 통해 이용자가 게임 내에서 자신만의 대체불가능한토큰(NFT)를 만들고 거래할 수 있도록 했다. 이 플랫폼을 토대로 제작된 블록체인 게임 '블랭코스 블록 파티'를 서비스하고 있다.

컴투스는 향후 가상현실 시장을 선점하기 위한 투자와 사업을 전개한다는 방침이다. 컴투스 관계자는 "영향력 있는 게임과 콘텐츠 지식재산권(IP)에 NFT 기술을 접목해 이용자들에게는 새로운 콘텐츠 경험과 가상경제 활동의 기회를 제공하고 컴투스의 브랜드 경쟁력을 더욱 높여갈 것"이라고 말했다.

