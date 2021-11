[포토]서울 강서구-치과의사회-태권도협회,‘아동·청소년 복지 증진’ 맞손

위기 아동·청소년 가정 발굴 및 연계, 교육비와 의료비 지원

[아시아경제 박종일 기자] 서울 강서구(구청장 노현송)와 민간기관이 지역 취약계층 아동·청소년의 건강증진을 위해 손을 잡았다.

구는 4일 오전 구청장실에서 강서구 치과의사회(회장 김동원), 강서구 태권도협회(회장 안재윤)와 ‘위기 아동·청소년 지원을 위한 업무협약’을 체결했다.

주요 협약내용은 ▲위기 아동·청소년 가정 발굴 및 연계 ▲교육비와 의료비 지원 ▲수강료 할인 및 맞춤형 의료서비스 지원 등이다.

노현송 구청장은 “어려움에 처한 아이들의 건강한 성장을 위해 힘을 모아주신 양 기관에 깊은 감사의 말씀을 드린다”며 “구에서도 위기 아동·청소년의 조기 발굴과 안정적인 정착을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

