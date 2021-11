창원시, '위드 코로나' 흐름 맞춘 방역수칙 홍보 캠페인 진행

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 창원시가 4일 안전점검의 날을 맞아 단계적 일상 회복(위드 코로나)을 위한 사회적 거리두기 방역 수칙 홍보 캠페인을 진행했다.

이번 캠페인은 민관합동으로 경상남도 안전모니터봉사단, 창원시 안전보안관, 한국산업단지공단 등 30명이 참여한 가운데 창원제3표준공장에서 진행됐다.

시는 외국인과 근로자의 이동이 많은 중식 시간을 이용해 코로나19 백신접종을 독려하고 단계적 일상 회복 전환을 위해 개편된 사회적 거리두기 지침을 집중적으로 안내했다.

또한 생활 속에 산재해 있는 안전 위험요인을 개선하기 위해 안전신문고를 홍보하고 앱 활용 방법 안내도 같이 진행했다.

김상운 건설교통국장은 "단계적 일상 회복으로 전환되는 지금이 방역체계 유지에 중요한 시기인 만큼 철저한 방역 수칙 준수와 코로나19 백신 접종으로 소중한 일상을 되찾기 위한 여정에 모두 힘을 합쳐주시기를 부탁드린다"고 말했다.

