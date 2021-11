광주 서부소방서, 안전한 공동주택 만들기 소방안전교육

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주 서부소방서(서장 양영규)는 4일 서부소방서 관내 LH공공임대 아파트 동천마을 1단지 아파트 관리사무소 직원 등을 대상으로 화재안전리더 양성을 위한 소방안전교육을 실시했다.

이날 교육은 공동주택 화재안전매뉴얼을 활용하여 공동주택 관리주체로서 역할이 가능하도록 소화기, 소화전 사용 실습, 경량칸막이 관리 홍보 등 공동주택 환경 및 특성을 고려한 맞춤형 교육으로 진행되었다.

한편 ‘The 안전한 공동주택 만들기’ 소방안전교육은 올 11월부터 내년 10월까지 매달 관리사무소 직원, 일반 입주민, 경로당 등 공동주택 관계자의 신속한 초기대처 능력 향상을 위한 교육, 홍보로 진행된다.

조호익 119재난대응과장은 “화재 발생 시 인근 세대로 쉽게 확산되어 피해가 확대되는 공동주택 구조적 특성에 맞는 초기대응, 피난요령 등 맞춤형 소방안전교육을 진행해 응급상황에 신속하게 대처할 수 있도록 적극적인 교육을 펼치겠다”고 밝혔다.

