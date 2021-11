[아시아경제 황준호 기자] 현대백화점 현대백화점 069960 | 코스피 증권정보 현재가 80,900 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 71,918 전일가 80,900 2021.11.04 15:30 장마감 관련기사 현대백화점, 3분기 영업이익 475억원…전년比 6.3%↑현대백화점그룹 7개 상장사, ESG 평가서 '통합 A' 등급 획득"11월 쇼퍼를 잡아라" … '코세페' 맞춰 유통가 대규모 할인 행사 close 은 3분기 연결기준 영업이익이 475억1100만원으로 전년동기대비 6.3% 증가했다고 4일 공시했다.

같은 기간 매출액은 9247억9300만원으로 39.6% 늘어난 것으로 나타났다. 당기순이익은 629억5300만원으로 67.7% 증가한 것으로 나타났다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr