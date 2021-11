한송네오텍, LG디스플레이와 16억 규모 OLED 마스크 검사기 공급 계약 체결

[아시아경제 장효원 기자] 한송네오텍 한송네오텍 226440 | 코스닥 증권정보 현재가 1,735 전일대비 125 등락률 -6.72% 거래량 64,440,714 전일가 1,860 2021.11.04 14:43 장중(20분지연) 관련기사 "테슬라 손잡는다" 2차전지 황금株 공개정부 전폭지원! 전기차 390조 시장 독점한다! 내일 바로 上, 上정부 전폭지원! 390조 시장 독점한다! 내일 바로 上, 上, 上 close 이 LG디스플레이로부터 올해 4번째 OLED 장비 수주에 성공했다.

한송네오텍은 공시를 통해 ‘LG디스플레이’와 16억원 규모의 ‘유기발광다이오드(OLED) 마스크 검사장비’ 공급계약을 체결했다고 4일 밝혔다. 이는 지난해 매출액 대비 8.5%에 해당하는 금액이다.

이번에 한송네오텍이 수주받은 장비는 LG디스플레이 OLED 생산라인에 적용되는 마스크(Mask) 검사장비로, 검사 결과 확인 후 제품을 단계별로 분류·적재하는 장비다. 마스크의 TP(Total Pitch), CD(Critical Dimension) 등 정확한 치수와 이물 등의 유무 확인이 가능하며 제품의 양불 및 등급을 판정할 수 있다.

한송네오텍은 이번 OLED 마스크 검사장비를 비롯해 ‘OLED 마스크 인장기' 등 OLED 공정에 필요한 다양한 핵심 장비를 제작하고 있으며, 2차전지, 태양광 등 여러 첨단 산업 분야에 필요한 검사장비를 만들고 있다.

한송네오텍은 이번 수주로 올해 LG디스플레이로부터만 총 163억원 규모의 수주고를 올렸다. 지난달 27일에는 중국 최대 디스플레이 제작사 ‘BOE’와 45억 원 규모의 OLED 장비 공급 계약을 체결했으며, 8월에는 중화권 디스플레이 업체 ‘에버디스플레이 옵트로닉스(EDO)’로부터 24억 원 규모의 OLED 장비 수주를 받았다.

한송네오텍 관계자는 “OLED 장비 분야에서 한송네오텍이 보유한 우수한 기술력과 납품 실적을 인정받아 LG디스플레이로부터 이번 검사장비 수주를 받는 데 성공했다”며 “한송네오텍은 OLED 외에도 2차전지, 태양광 등 다양한 첨단 산업 분야에서도 검사기를 제조·판매하고 있는 만큼 관련 분야의 수주 확대에 최선을 다할 것”이라고 말했다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr